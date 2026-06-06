Adalet Bakanlığı’nda yeni yapılanma! Bakan Gürlek duyurdu: "Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı" kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak yeni bir yapının hayata geçirildiğini duyurdu. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde "Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı" kurulduğunu açıklayan Bakan Gürlek, bu yeni yapının vatandaşların adalete erişimini hızlandıracağını belirtti. Gürlek ayrıca, merakla beklenen "Alo Adalet Hattı" projesinin de hazırlık süreçlerinin başladığı müjdesini verdi.

Yargı sisteminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda daha dinamik, hızlı ve vatandaş odaklı bir yapıya kavuşması amacıyla kurumsal yapılanmada köklü bir değişikliğe gidildi. Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha etkin ve daha hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kurmuş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek "ALO ADALET HATTI" PROJESİ GELİYOR Yeni kurulan daire başkanlığının, vatandaşın doğrudan adalet teşkilatına ulaşmasını sağlayacak vizyoner bir projenin de mutfağı olacağı açıklandı. Bu adımın stratejik önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen Alo Adalet Hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir" sözleriyle projenin altyapısının bu başkanlık eliyle yürütüleceğini aktardı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek VERİ TEMELLİ TAKİP VE YÜKSEK PERFORMANS DÖNEMİ Adliyelerdeki işleyişin dijitalleşme ve veri analiziyle çok daha verimli bir noktaya taşınacağını, personelin motivasyonunun da en üst düzeyde tutulacağını vurgulayan Bakan Gürlek, yeni yapının getireceği yenilikleri, "Yeni Daire Başkanlığımız; adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir" şeklinde sıraladı.