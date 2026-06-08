Bakan Gürlek: Mayıs'ta 706 operasyonda 4 bin 606 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik ülke genelinde 706 operasyon düzenlendiğini, 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Gürlek, söz konusu operasyonlarda 4 bin 606 şüphelinin tutuklandığını, bin 317 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

81 il Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, operasyonlar sonucunda 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Fotoğraf-Bakan Gürlek paylaşımı

İstanbul'un, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlemle operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü il olduğunu belirten Gürlek, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumları ile personele teşekkür etti.

Bakan Gürlek, paylaşımını, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.