Van'da iki aracın çarpıştığı feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.