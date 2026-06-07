Van'da iki aracın çarpıştığı feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu facia niteliğinde bir kaza meydana geldi.
35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.