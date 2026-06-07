CANLI YAYIN

Van'da iki aracın çarpıştığı feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Van'da iki aracın çarpıştığı feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu facia niteliğinde bir kaza meydana geldi.

VAN'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı (Foto: AA)Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı (Foto: AA)

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu (Foto: AA)Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu (Foto: AA)

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Samsunda zincirleme kaza: 5 yaralıSamsunda zincirleme kaza: 5 yaralı SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın