Havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın ilk beş ayında 89 milyon 36 bin 395 yolcunun havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Beş ayda ülke genelinde havayolu ile seyahat edenlerin sayısı Türkiye’nin nüfusunu aştı” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Mayıs ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 203 bin 867'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.
"MAYIS AYINDA HAVALİMANLARIMIZDA 21 MİLYON 539 BİN 524 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"
Bakan Uraloğlu, Mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Mayıs ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi" dedi.
Uraloğlu ayrıca, mayıs ayında iç hatlarda 79 bin 480 ton, dış hatlarda 378 bin 754 ton olmak üzere toplamda 458 bin 234 tona ulaştığını kaydetti.
5 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 89 MİLYONU GEÇTİ
Uraloğlu, Ocak-Mayıs döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 379 bin 883, dış hatlarda 319 bin 236 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 892 bin 160'a ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 40 milyon 628 bin 36, dış hat yolcu trafiğinin 48 milyon 362 bin 631 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı mayıs sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4 artış oldu. Böylece beş ayda ülke genelinde havayolu ile seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı."