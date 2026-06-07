Havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Mayıs ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 203 bin 867'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

"MAYIS AYINDA HAVALİMANLARIMIZDA 21 MİLYON 539 BİN 524 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"



Bakan Uraloğlu, Mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 200 bin 832, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 331 bin 388 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Mayıs ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet verildi" dedi.



Uraloğlu ayrıca, mayıs ayında iç hatlarda 79 bin 480 ton, dış hatlarda 378 bin 754 ton olmak üzere toplamda 458 bin 234 tona ulaştığını kaydetti.