Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Umut Ç'nin (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.
Karşı istikametten gelen, plakaları öğrenilemeyen Alperen K.K. (22) idaresindeki otomobil ile Uğur R. (45) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.