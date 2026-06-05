MHP'nin Şanlıurfa teşkilatı feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Şanlıurfa teşkilatına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada Şanlıurfa il teşkilatı ile birlikte 13 ilçe teşkilat organının feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığı bildirildi.

MHP'li Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır" dedi.