Bayramlaşma trafiğinde dikkat çeken buluşma: DEM parti'den MHP'ye ziyaret
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partileri ağırlayan MHP Genel Merkezi’nde yoğun bir bayramlaşma trafiği yaşanıyor. DSP'nin ardından MHP'yi ziyaret eden ikinci parti olan DEM Parti heyetinin görüşmesinde, "terörsüz Türkiye" vurgusu dikkat çekti.
Siyasi partiler arası bayramlaşma programları başladı. Bu kapsamında DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyaretleri gerçekleştirecek.
MHP Genel Merkezi'ne gelecek konukları ağırlayacak Kabul Heyeti'ne Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zühal Topcu başkanlık ediyor. Heyette Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alıyor.
MHP'YE İLK ZİYARET DSP'DEN
MHP Genel Merkezi'ne ilk ziyaret Demokratik Sol Parti'den oldu. Ziyarette liderlerin selamları iletildi.
DEM PARTİ'DEN MHP'YE ZİYARET
MHP'ye ikinci ziyareti DEM Parti heyeti gerçekleştirdi. Ziyarette terörsüz Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.