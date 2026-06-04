Süresiz nafakada kritik gün! Taslak hazır: Evlilik süresine göre ödeme

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması "na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili kritik gün bugün. Anayasa Mahkemesi (AYM) boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Boşanmalar sonrası ödenen nafakalara düzenleme geliyor (ahaber.com.tr)

KARAR VERİLECEK

Yüksek Mahkeme, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Başvuruyu esastan görüşecek olan AYM, ilgili düzenlemenin iptaline, iptal isteminin reddine ya da başvurunun ertelenmesine karar verebilecek.

Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.

Evlilik süresine göre nafakanın ödeneceği yıllar da değişecek (ahaber.com.tr)

YENİ FORMÜLLER NELER?

Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi masada.