Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Düzenli geliri olana nafaka yok
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında yoksulluk nafakasına dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Düzenli geliri bulunan ve boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyeceği belirlenen eşe nafaka bağlanmasını hukuka aykırı bulan Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanabilmesi için "boşanma nedeniyle yoksulluğa düşme" şartının oluşması gerektiğine hükmederek dikkat çeken bir karara imza attı.
Karara konu olay İstanbul'da yaşandı. D.Z, eşinden boşanmak için dava açarken, davalı kadın L.Z. ise karşı dava açarak evlilikte eşinin de kusurlu olduğunu ileri sürdü.
Davaya bakan İstanbul 11. Aile Mahkemesi, davacı erkek D.Z'nin daha ağır kusurlu olduğuna ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığına hükmederek tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti.
İstinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını uygun buldu.
Bunun üzerine davacı D.Z, taraflara yüklenen kusur durumu ile nafaka yönünden verilen kararı temyiz etti.
YOKSULLUK ŞARTI VURGUSU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer yönlerden verilen kararları hukuka uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu.
Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine dikkat çekilerek, "Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir" değerlendirmesine yer verildi.
Yargıtay kararında, davalı kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğinin anlaşıldığı belirtildi.
Yerel mahkemenin bu durumu dikkate almadan nafaka kararı verdiğinin ifade edildiği kararda şu değerlendirme yapıldı:
"Davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."
Böylece Yargıtay, düzenli geliri bulunan ve boşanma sonrası yoksulluğa düşmeyecek eş lehine yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmetmiş oldu.