Asrın yolsuzluk davasında 45. duruşma başladı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 45. duruşması başladı. Salonda pankart açılmasına ilişkin görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

DÜNKÜ DURUŞMAYLA İLGİLİ İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşma, tutuklu sanık iş insanı Hüseyin Köksal'ın avukatının savunmasının alınmasıyla devam ediyor. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığınca, dünkü duruşmada salonda poster açılması, fotoğraf çekilmesi ve yaşanan benzer durumlarla ilgili duruşma salonunda görevli bazı jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Yargılama sürecinde birleşen dosyadakilerle birlikte 42 sanığın tahliyesiyle davada 68 tutuklu sanık bulunuyor.