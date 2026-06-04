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Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı

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Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe gelen kritik uyarıların ardından, Afrika üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede termometreler yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkarken, hava tahmin uzmanları özellikle önümüzdeki hafta başı için rekor sıcaklık uyarısında bulunuyor. İşte megakent İstanbul, başkent Ankara, İzmir ve il il beklenen yeni hava durumu tablosu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporla birlikte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri belli oldu.

AFRİKA SICAKLARI TÜRKİYE'Yİ ESİR ALIYOR

Değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 1

MARMARA'DA SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNDE

Marmara Bölgesi genelinde güneşli bir hava etkili olurken, Trakya genelinde yer yer aralıklı yağış geçişleri görülüyor. Bölge genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerindeki seyrini sürdürürken megakent İstanbul'da bugün sıcaklıklar 32 dereceye kadar ulaştı. Yarın ise sıcaklıklarda 3 derecelik bir azalış yaşanacak ve hava 29 dereceye gerileyecek. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyen İstanbulluları güzel bir hava beklerken, şehirde sıcaklıkların cumartesi günü 31, pazar günü ise 29 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 2

EGE'DE KAVURUCU HAVA: 40 DERECE SINIRINA RAMAK KALDI

Ege Bölgesi'nde yaz mevsiminin sıcak yüzü iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Bölgede sıcaklıkların ilerleyen günlerde ekstrem seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün itibarıyla İzmir 32, Aydın ise 34 dereceye kadar yükseldi. İzmir'de akşam saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye düşmesi beklenirken önümüzdeki haftanın ilk günü olan pazartesi, Ege için adeta kavrulma günü olacak. İzmir'de pazartesi günü 40 derece sınırına yaklaşılacağı ve termometrelerin 36 dereceyi göreceği bildirildi. Muğla'da bugün hava 32 derece ölçülürken, pazartesi günü kentte 5 derecelik sert bir yükseliş daha yaşanacak ve çok daha sıcak bir hava dalgası etkili olacak.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 3

ANTALYA ISINMAYA BAŞLIYOR, BAŞKENT ANKARA'DA YAĞMUR ETKİLİ

Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde ise birbirine tamamen zıt iki farklı hava tablosu göze çarpıyor. Antalya, diğer bölgelerdeki aşırı sıcaklara oranla bugün 25 derece ile daha serin kalmaya devam ediyor ancak bugünden itibaren Akdeniz'de toparlanma başlıyor ve kentteki sıcaklık pazartesi günü 30 dereceye kadar tırmanıyor. Başkent Ankara'da ise durum oldukça farklı bir seyir izliyor. Güne yağmurlu başlayan Ankara'da yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının bugün 28, yarın ise 29 derece olacağı, Ankaralıların güneşi ancak cumartesi günü görebileceği aktarıldı.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 4

KARADENİZ VE DOĞU'DA BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de tam anlamıyla parçalı bir hava tablosu hakimiyetini koruyor. Karadeniz'in güney hattında yer alan Bolu, Karabük ve Kastamonu çevresinde yerel sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Trabzon 23 derece ile serin kalmaya devam ederken, Batı Karadeniz'in sıcak noktası Düzce'de termometrelerin 32 dereceyi görmesi bekleniyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 5

Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar rekor seviyelere koşuyor; Şanlıurfa bugün 34 dereceyi görürken, önümüzdeki haftanın başında 36 dereceye kadar yükselecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Kars'ta yağışlar devam ederken hava sıcaklığı 19 derece civarında seyrediyor, bölgenin güneyinde yer alan Elazığ'da ise hafta başında sıcaklığın 32 dereceye kadar fırlayacağı tahmin ediliyor. Gelişen küresel iklim hareketliliği kapsamında, önümüzdeki günlerde dünya genelinde hava sistemlerini değiştiren El Nino etkisinin yurt genelinde hissedilip hissedilmeyeceği de yakından takip ediliyor.

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 6

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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