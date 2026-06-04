Afrika sıcakları yurda giriş yaptı rekor seviyeler kapıda! Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden peş peşe gelen kritik uyarıların ardından, Afrika üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede termometreler yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkarken, hava tahmin uzmanları özellikle önümüzdeki hafta başı için rekor sıcaklık uyarısında bulunuyor. İşte megakent İstanbul, başkent Ankara, İzmir ve il il beklenen yeni hava durumu tablosu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporla birlikte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri belli oldu.
Değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNDE
Marmara Bölgesi genelinde güneşli bir hava etkili olurken, Trakya genelinde yer yer aralıklı yağış geçişleri görülüyor. Bölge genelinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerindeki seyrini sürdürürken megakent İstanbul'da bugün sıcaklıklar 32 dereceye kadar ulaştı. Yarın ise sıcaklıklarda 3 derecelik bir azalış yaşanacak ve hava 29 dereceye gerileyecek. Hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isteyen İstanbulluları güzel bir hava beklerken, şehirde sıcaklıkların cumartesi günü 31, pazar günü ise 29 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.
EGE'DE KAVURUCU HAVA: 40 DERECE SINIRINA RAMAK KALDI
Ege Bölgesi'nde yaz mevsiminin sıcak yüzü iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Bölgede sıcaklıkların ilerleyen günlerde ekstrem seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün itibarıyla İzmir 32, Aydın ise 34 dereceye kadar yükseldi. İzmir'de akşam saatlerinde sıcaklığın 18 dereceye düşmesi beklenirken önümüzdeki haftanın ilk günü olan pazartesi, Ege için adeta kavrulma günü olacak. İzmir'de pazartesi günü 40 derece sınırına yaklaşılacağı ve termometrelerin 36 dereceyi göreceği bildirildi. Muğla'da bugün hava 32 derece ölçülürken, pazartesi günü kentte 5 derecelik sert bir yükseliş daha yaşanacak ve çok daha sıcak bir hava dalgası etkili olacak.