İzmir’de gökyüzünün çelik kanatlarından gövde gösterisi!
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı, Havacılık ve Gençlik Festivali kapsamında tarihi anlara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki yaklaşık 40 hava aracı, "Fil Yürüyüşü" yaparak dosta güven düşmana korku saldı. Gökyüzünün çelik kanatlarının pistteki ihtişamı nefes keserken, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava araçları gövde gösterisinin başrolünde yer aldı.
İzmir'de gerçekleşen dev organizasyonu yerinde takip eden A Haber muhabiri Tayfun Er, "Fil yürüyüşü İzmir için bir ilk. En önde 4 tane F-4 Phantom, arkasında 4 tane F-16 Savaşan Şahin, onun arkasında 7 adet Türk Yıldızları'nın T-38 uçakları ve KT-1T'ler ile yaklaşık 40'a yakın uçak şu anda pistte" sözleriyle sahadaki heyecanı aktardı. Bu faaliyetin sadece bir görsel şölen olmadığını vurgulayan Er, "Fil yürüyüşü bir gösteri anlamında tabii ki ancak aynı zamanda da gövde gösterisi anlamında çok önemli bir faaliyet" ifadelerini kullandı.
KOCA YUSUF VE ÇELİK KANATLARIN GÜCÜ
Pistte ilerleyen devasa nakliye uçakları ve helikopterlerin kabiliyetlerine dikkat çeken Tayfun Er, "Kıtalar arası gidebilecek uzun mesafeli A400M Koca Yusuf uçağı ve arkasında kargo uçakları, bir Cougar ve bir Skorsky helikopteri ile Türk Hava Kuvvetleri'nin gücü gözler önüne seriliyor" dedi. A400M uçağının stratejik önemine değinen Er, "Bu uçak hem diğer uçaklara yakıt sağlayabiliyor hem de içerisine yüksek tonajda mühimmat, yardım malzemesi, hatta helikopter ve zırhlı araçlar alabiliyor" ifadeleriyle uçağın devasa kapasitesine vurgu yaptı.
GELECEĞİN PİLOTLARININ YETİŞTİĞİ TARİHİ ÜS
Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nün Türk havacılık tarihindeki yerine ve eğitim kapasitesine değinen Tayfun Er, "Burası Türkiye'nin başlangıç teâmül eğitimlerinin yapıldığı, geleceğin pilotlarının yetiştirildiği çok önemli bir üs konumunda. Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenler burada yaklaşık 2 yıllık zorlu eğitimlerden geçiyor" şeklinde konuştu. Üssün tarihçesinin 1920'li yıllara kadar uzandığını belirten Er, "Afyon'daki tayyare birliğinden bugüne kadar çok büyük aşamalar geçildi" sözleriyle Türk havacılığının köklü geçmişini hatırlattı.
YERLİ VE MİLLİ GURUR: HÜRJET VE GÖKBEY SAHNEDE
Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan projelerin festivaldeki varlığına dikkat çeken Tayfun Er, "Belki de bugüne kadar üretilmiş en güzel uçaklardan biri olan Hürjet, aerodinamiği ve görünümüyle burada. TCG Anadolu'ya inip kalkma kabiliyeti üzerinde çalışmalar sürdürülüyor" dedi. Milli imkanlarla üretilen diğer araçlardan da bahseden Er, "Artık yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz T-70 helikopterlerimiz, Hürkuş ve Gökbey de burada olacak. Türk Hava Kuvvetleri 115 yıldır nereden nereye geldiğini tüm dünyaya gösteriyor" ifadelerini kullandı.