MSB'den Yunanistan'ın silahlanma hamlesi için açıklama: Tüm tedbirler alınıyor

Aktürk, etkinlik ile katılımcılara, Türk havacılığının geldiği noktayı yakından görme fırsatı, gençlerin havacılık ve uzay alanlarına olan ilgilerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayisi ile Türk Hava Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin tanıtılmasının amaçlandığını vurguladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin, yüksek harekat kabiliyeti, nitelikli personeli, modern platformları, yerli ve milli savunma sanayisinin sağladığı ileri teknoloji imkanlarıyla semalarımızın kalkanı olmaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Hava gücümüzün temelini oluşturan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol üstlenen Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda, Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kapsamında 6-7 Haziran'da Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlenecektir." dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4 bin 219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"Öğrencilerimizin aileleri ile birlikte katılımına açık olan festivalde hava, paraşüt ve paramotor gösterileri, personel kurtarma tatbikatı, statik uçak sergileri, simülatör deneyim alanları, özendirici uçuş faaliyetleri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler yer alacak, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları yapılacaktır."

NATO TATBİKATI HAZIRLIĞI

Aktürk, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada etkin şekilde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından, 6'ncı Deniz Güvenliği Konferansının 9-10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisini veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda, Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek NATO EDGE 2026'nın üçüncüsü, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı'nda icra edilecektir. Söz konusu faaliyet, milli savunma sanayiimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlayacak, aynı zamanda ülkemizin savunma alanındaki birikim ve başarılarının görünürlüğünün artırılmasına katkıda bulunacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine NATO EDGE 26 resmi internet sitesinden erişilebilmektedir."

İSRAİL'İN SALDIRILARI HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumunun, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırdığını söyledi.

İsrail'in, bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorladığını, diğer yandan ise İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yumduğunu belirten Aktürk, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak, somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi

Aktürk, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölge için önemine dikkati çekerek, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ettiklerini ifade etti.