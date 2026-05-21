Nefes kesen görüntüler! EFES 2026 gece safhasında hedef yerle bir

Özsert, EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhasının 24 saat esasına göre icra edildiğini, komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekât Yönetim Sistemi ve yapay zeka destekli programların aktif şekilde kullanıldığını ifade etti. EFES-2026'DA SAHADA DİKKAT ÇEKEN YERLİ SİLAHLAR NELER?

Konuşmaların ardından başlayan gece safhası, gerçeğini aratmayan harp senaryolarıyla adım adım icra edildi. Senaryo kapsamında ilk olarak karşı kuvvetlere ait elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi, "Kamikaze Yetenekli Sürü Dron" ile nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Ardından Özel Kuvvet Timleri denizden ve havadan sızarak planlanan hedefleri yok ederken, Su Altı Taarruz (SAT) timleri ATAK bot, Su Altı Savunma (SAS) timleri ise süratli botlarla bölgeye intikal ederek keşif yaptı ve tespit edilen sualtı mayınlarını tahrip etti.

Tespit edilen hedeflerin topçu, havan ve taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ateş altına alınmasıyla devam eden harekâtta, muhasıma yardım götüren bir gemiye başarılı bir operasyonla el konuldu ve muhasıma ait kritik altyapı tesisleri kullanılamaz hale getirildi.