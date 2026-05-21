Nefes kesen görüntüler! EFES 2026 gece safhasında hedef yerle bir

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı'nın gece safhası adeta nefesleri kesti. Kara, hava ve deniz unsurlarının eş zamanlı operasyonunda hedefler tam isabetle vuruldu. Yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı dev tatbikata 50 ülkeden 10 binden fazla personel katıldı. İşte o görkemli görüntüler...

İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gece safhasında Türk Silahlı Kuvvetleri adeta gövde gösterisi yaptı.

Topçu ve havan atışlarıyla desteklenen amfibi harekâtta hedefler kara, hava ve deniz unsurları tarafından peş peşe imha edilirken, kamikaze sürü dronlar, SAT-SAS timleri ve yerli savunma sistemleri dikkat çekti.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkisinde düzenlenen tatbikatı devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) zirvesi yakından takip etti. Seçkin Gözlemci Günü'nün ilk gününde; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu hazır bulundu.

TSK'nın en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES-2026'ya millî unsurlarla birlikte toplam 50 farklı ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldı.

Tatbikatın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, küresel güvenlik ortamındaki risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiğine dikkat çekti.

Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, yapay zeka temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı cephelerde cereyan edeceğini belirten Özsert, birleşik müşterek harekât ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Özsert, EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhasının 24 saat esasına göre icra edildiğini, komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekât Yönetim Sistemi ve yapay zeka destekli programların aktif şekilde kullanıldığını ifade etti.

EFES-2026'DA SAHADA DİKKAT ÇEKEN YERLİ SİLAHLAR NELER?
Konuşmaların ardından başlayan gece safhası, gerçeğini aratmayan harp senaryolarıyla adım adım icra edildi.

Senaryo kapsamında ilk olarak karşı kuvvetlere ait elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muhabere merkezi, "Kamikaze Yetenekli Sürü Dron" ile nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Ardından Özel Kuvvet Timleri denizden ve havadan sızarak planlanan hedefleri yok ederken, Su Altı Taarruz (SAT) timleri ATAK bot, Su Altı Savunma (SAS) timleri ise süratli botlarla bölgeye intikal ederek keşif yaptı ve tespit edilen sualtı mayınlarını tahrip etti.

Tespit edilen hedeflerin topçu, havan ve taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ateş altına alınmasıyla devam eden harekâtta, muhasıma yardım götüren bir gemiye başarılı bir operasyonla el konuldu ve muhasıma ait kritik altyapı tesisleri kullanılamaz hale getirildi.

Hava hücum harekatıyla inen birlikler, düşman tanklarını yerli üretim PARS/OMTAS tanksavar silahlarıyla vururken, amfibi birlikler de kapak atarak sahile çıkarma yaptı ve hücumu destekleyen topçu atışları icra edildi.

Özel Kuvvetler tarafından muharebe arama kurtarma görevinin başarıyla tamamlandığı safhanın sonunda, ana karada yükleme yapan amfibi unsurlara yönelik muhtemel hava taarruzları da hava savunma sistemleri tarafından anında bastırıldı.

Nefes kesen gece safhasıyla göz dolduran EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, 21 Mayıs'ta icra edilecek gündüz safhası etkinlikleri ile devam edecek.

İşte EFES-2026 Tatbikatı'nda nefes kesen gece safhası

