CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz hakkında kamu davası: Gezi Parkı göndermeli sözleri iddianamede
CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın, Hayvan Hakları Kanunu protestosunda kullandığı “Gezi” göndermeli sözleri yargıya taşındı. Savcılık, Yalaz’ın açıklamalarının “kanunlara uymamaya tahrik” suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle düğmeye bastı. ahaber.com.tr'nin ulaştığı iddianamede, Gezi Parkı olaylarına yönelik Yargıtay kararına geniş yer verilirken, Yalaz’ın açıklamalarının “yeni bir Gezi benzeri eylem çağrısı” niteliği taşıdığı kaydedildi.
CHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dava gerekçesinin Talat Yalaz'ın 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini protesto ederken kullandığı ifadeler olduğu savcılığı harekete geçirdi.
Soruşturma evrakına göre olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 20.00 sıralarında Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda meydana geldi. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması, ilerleyen süreçte adli soruşturmanın merkezine oturdu.
A HABER.COM.TR İDDİANAMENİN DETAYLARINA ULAŞTI
18 Mayıs 2026 tarihli iddianameye ahaber.com.tr ulaşırken dosyada, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın protesto sırasında yaptığı konuşmanın soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtildi.
"GEZİ" GÖNDERMELİ SÖZLERİ İDDİANAMEDE
Savcılık dosyasında Talat Yalaz'ın konuşmasında, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz." sözlerini kullandığı aktarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle "İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek" ifadesinin Gezi Parkı olaylarına açık atıf içerdiği değerlendirmesinde bulundu.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Talat Yalaz'ın açıklamalarının ardından "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Dosyada, Yalaz'ın Gezi Parkı olaylarını örnek göstererek benzer bir toplumsal hareketlilik çağrısı yaptığı değerlendirmesine yer verildi.
YARGITAY'IN GEZİ KARARI DOSYADA
İddianamede dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı olaylarına ilişkin kararı oldu. Bu kapsamda kararda, Gezi Parkı olaylarının planlama, organizasyon ve yönlendirme süreçlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.
Yargıtay kararında, Gezi Parkı olaylarının sosyal medya üzerinden geniş kitlelere duyurulduğu, süreçte yasa dışı örgütlerin devreye girdiği ve marjinal grupların gösterileri propaganda alanına çevirdiği yönündeki değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı.
PKK/KCK, DHKP-C, TKP/ML-TİKKO ve MLKP gibi yasa dışı örgütlerin de kararda geçtiği belirtilirken, söz konusu yapıların Gezi Parkı olayları sırasında koordineli hareket ettiğine yönelik tespitlerin bulunduğu ifade edildi.
"KAOS ORTAMI" VE "HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMA" VURGUSU
Savcılık dosyasında, Yargıtay kararındaki değerlendirmeler doğrultusunda Gezi Parkı olaylarının ülkede "kaos ortamı oluşturma" ve "mevcut hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik cebir ve şiddet eylemleri" kapsamında ele alındığı kaydedildi.
İddianamede, Talat Yalaz'ın yaptığı konuşmanın da bu çerçevede değerlendirildiği belirtildi. Savcılık, Yalaz'ın sözlerinin Gezi Parkı benzeri yeni eylem çağrısı niteliğinde olduğu kanaatine vardı.
KAMU DAVASI AÇMAYA YETERLİ ŞÜPHE VAR! HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR
Savcılık, maddede yer alan "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü hatırlattı. Talat Yalaz'ın açıklamalarının bu kapsamda değerlendirildiği ve kamu barışını bozmaya elverişli bulunduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin açıklamalarını kamuya açık alanda ve basın açıklaması sırasında yaptığına dikkat çekildi.
Savcılık, Gezi Parkı olaylarına yapılan göndermenin kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu değerlendirirken, tüm dosya kapsamı incelendiğinde kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığını kaydetti.
TEKERRÜR TALEBİ
Savcılık yalnızca cezalandırma talebinde bulunmadı. İddianamede, Talat Yalaz'ın Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması da istendi.
Öte yandan şüphelinin tekerrüre esas sabıka kaydının bulunduğu belirtilerek, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesi kapsamında tekerrür hükümlerinin uygulanması talep edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Talat Yalaz'ın üzerine atılı suç kapsamında yargılanarak cezalandırılması kamu adına talep ve iddia edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Süphelinin yukarıda izah edilen sözleriyle Gezi Parkı eylemleri benzeri yeni bir eylem çağrısında bulunduğu, açıklamalarını kamuya açık alanda ve basın açıklaması şeklinde sarf ettiği, çağrısını yaptığı Gezi Parkı eylemlerinin kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu, bu nedenlerle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açmaya yeterli şüphe elde edildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak, eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, TCK'nın 53. maddesi kapsamında belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu anlaşıldığından hakkında TCK'nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."