CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz hakkında kamu davası: Gezi Parkı göndermeli sözleri iddianamede

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dava gerekçesinin Talat Yalaz'ın 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini protesto ederken kullandığı ifadeler olduğu savcılığı harekete geçirdi.

Soruşturma evrakına göre olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 20.00 sıralarında Samanyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda meydana geldi. 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen basın açıklaması, ilerleyen süreçte adli soruşturmanın merkezine oturdu.

A HABER.COM.TR İDDİANAMENİN DETAYLARINA ULAŞTI

18 Mayıs 2026 tarihli iddianameye ahaber.com.tr ulaşırken dosyada, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın protesto sırasında yaptığı konuşmanın soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtildi.

"GEZİ" GÖNDERMELİ SÖZLERİ İDDİANAMEDE

Savcılık dosyasında Talat Yalaz'ın konuşmasında, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz." sözlerini kullandığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle "İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek" ifadesinin Gezi Parkı olaylarına açık atıf içerdiği değerlendirmesinde bulundu.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Talat Yalaz'ın açıklamalarının ardından "kanunlara uymamaya tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Dosyada, Yalaz'ın Gezi Parkı olaylarını örnek göstererek benzer bir toplumsal hareketlilik çağrısı yaptığı değerlendirmesine yer verildi.

YARGITAY'IN GEZİ KARARI DOSYADA

İddianamede dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı olaylarına ilişkin kararı oldu. Bu kapsamda kararda, Gezi Parkı olaylarının planlama, organizasyon ve yönlendirme süreçlerine ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Yargıtay kararında, Gezi Parkı olaylarının sosyal medya üzerinden geniş kitlelere duyurulduğu, süreçte yasa dışı örgütlerin devreye girdiği ve marjinal grupların gösterileri propaganda alanına çevirdiği yönündeki değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı.

PKK/KCK, DHKP-C, TKP/ML-TİKKO ve MLKP gibi yasa dışı örgütlerin de kararda geçtiği belirtilirken, söz konusu yapıların Gezi Parkı olayları sırasında koordineli hareket ettiğine yönelik tespitlerin bulunduğu ifade edildi.