Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Yasa dışı yerleşim inşasını onaylama kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, Netanyahu hükümetinin attığı adımların iki devletli çözümün temellerini hedef aldığı vurgulanırken, uluslararası topluma da “hukuki ve ahlaki sorumluluk” çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, 4 Haziran 2026 tarihli yazılı açıklamayla İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yeni yerleşim planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararının kınandığı belirtilerek, bu adımın bölgede tansiyonu daha da yükselteceği mesajı verildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN TEMELLERİNİ HEDEF ALIYOR"

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin politikalarına dikkat çekerek, "Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da artırdığına vurgu yapıldı.

"BÖLGESEL GERİLİM DERİNLEŞİYOR"

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in attığı adımların sahadaki kırılganlığı daha da artırdığı belirtilerek, "İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir." denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın sonunda uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Açıklamada, "Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararını kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspı amaçlı faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürmektedir.

İsrail'in işgal ve ilhak politikalarının, bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."