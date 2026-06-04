Göreme'de gece müzeciliği başlıyor: Kapadokya artık geceleri de aydınlanacak

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin doğal ve kültürel mirasının gece saatlerinde de ziyaretçilerle buluşturulması amacıyla yeni aydınlatma projeleri hayata geçiriliyor.

KAPADOKYA'DA YENİ HEDEF: DAHA UZUN KONAKLAMA, DAHA FAZLA DENEYİM (Foto: ahaber.com.tr)



Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan projelerle Kapadokya'nın karakteristik kaya oluşumları gece saatlerinde de estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür hale getirilecek.



Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesinde 214, Paşabağları Ören Yerinde 238, Zelve Açık Hava Müzesinde 135 ve Erdemli Vadisinde 105 olmak üzere toplam 692 aydınlatma armatürü kullanılacak. Göreme Açık Hava Müzesinin aydınlatma sistemlerinin devreye alınmasıyla bugün başlayan çalışmalar haziran ayı içerisinde diğer alanlardaki uygulamalarla tamamlanacak.

Bölgenin varoluşunu ve burada yaşamış medeniyetleri sanal gerçeklik desteğiyle yeniden canlandıracak video haritalama (mapping) sisteminin de planlandığı çalışmalar kapsamında, kaya yüzeylerinin özgün ayrıntıları vurgulanırken Kapadokya'nın tarihî ve doğal silueti gece saatlerinde de ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.



Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ilkeleri doğrultusunda hazırlanan projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son yıllarda önem verilen gece müzeciliği vizyonunun önemli bir parçasını oluştururken ziyaretçiler, Kapadokya'nın benzersiz atmosferini gün batımından sonra da güvenli ve konforlu şekilde keşfetme imkânına sahip olacak.

(Foto: ahaber.com.tr)



KAPADOKYA'DA YENİ HEDEF: DAHA UZUN KONAKLAMA, DAHA FAZLA DENEYİM

Gece müzeciliği ve ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar sürerken Kapadokya'nın turizmde yeni dönem hedefleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Nevşehir'de düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın yalnızca ziyaret edilen değil, daha uzun süre deneyimlenen bir destinasyon haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Ersoy, Kapadokya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından stratejik bir merkez olduğunu söyledi.



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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi tüm yıla yaymayı, ziyaretçileri yalnızca belirli merkezlerde değil Türkiye'nin 81 ilinde ağırlamayı, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmeyi ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dünyadaki turizm eğilimlerinin değiştiğine de işaret eden Ersoy, turistlerin artık yalnızca bir destinasyonu görmek istemediğini, aynı zamanda bir hikâyenin parçası olmayı arzuladığını belirtti. Ersoy, Nevşehir ve Kapadokya'nın da bu anlamda eşsiz bir deneyim sunduğunu kaydetti.