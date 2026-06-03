14 yaşındaki çocuk komadan çıkınca caniyi ifşa etti: Tacize direndiğim için başımdan vurdu

Burdur'da ilk etapta intihar girişimi şüphesi olarak değerlendirilen olayda soruşturmanın yönünü değiştiren gelişme 14 yaşındaki çocuğun yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözlerini açmasıyla yaşandı. Hastanede alınan ilk ifadesinde yaşadıklarını anlatan çocuk 62 yaşındaki A.K.'nin kendisini taciz ettiğini, karşı koymasının ardından da silahla vurduğunu dile getirdi.