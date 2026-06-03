14 yaşındaki çocuk komadan çıkınca caniyi ifşa etti: Tacize direndiğim için başımdan vurdu
Burdur'da 14 yaşındaki erkek çocuğun yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 1 ay komada kalan çocuk verdiği ilk ifadede 62 yaşındaki A.K.'nin kendisini taciz ettiğini, karşı koyunca da silahla başından vurduğunu söyledi.
Burdur'da ilk etapta intihar girişimi şüphesi olarak değerlendirilen olayda soruşturmanın yönünü değiştiren gelişme 14 yaşındaki çocuğun yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözlerini açmasıyla yaşandı. Hastanede alınan ilk ifadesinde yaşadıklarını anlatan çocuk 62 yaşındaki A.K.'nin kendisini taciz ettiğini, karşı koymasının ardından da silahla vurduğunu dile getirdi.
İLK BAŞTA İNTİHAR GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Olay, 8 Mayıs akşamı Burdur'daki Şeker Plajı'nda meydana geldi. A.K. (62) ağır yaralı haldeki E.H.'yi (14) Burdur Devlet Hastanesi'ne götürerek çocuğun intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Olayın ardından araç incelemeye alınırken, A.K. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 AYLIK TEDAVİNİN ARDINDAN İFADE VERDİ
Ağır yaralanan çocuk önce Burdur Devlet Hastanesi'nde ardından da ileri tedavi için sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1 ay sonra gözlerini açan 14 yaşındaki çocuk alınan ilk ifadesinde A.K.'nin kendisini taciz ettiğini, direnmesi üzerine de silahla başından vurduğunu söyledi.
Bu ifadenin ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yeniden harekete geçti. Şüpheli A.K. ikinci kez gözaltına alındı.
ADLİYEDE GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Şüphelinin adliyeye sevki sırasında gerginlik yaşandı. A.K.'nin yakınları görüntü almaya çalışan basın mensuplarının üzerine yürüdü. Bazı gazetecilerin telefonlarını almaya çalışan saldırganlara polis ekipleri müdahale etti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.