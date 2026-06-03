Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk sahipli 9 gemi Hürmüz'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi. Bakan Uraloğlu aynı zamanda Etimesgut'taki askeri havalimanının Başkan Erdoğan tarafından 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme ağındaki devrim niteliğindeki yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Kalkınma Yolu'ndan Zengezur Koridoru'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolu hattından 5G teknolojisine kadar pek çok stratejik konuda önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel lojistik merkezi olma yolundaki kararlılığını ve yerli-milli projelerin dünya ticaretine yön verecek gücünü vurguladı.

"TÜRK SAHİPLİ 9 GEMİ HÜRMÜZ'DE"

Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" dedi.

ANKARA'YA YENİ HAVALİMANI! AÇILIŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Bakan Uraloğlu aynı zamanda Etimesgut'taki askeri havalimanının Başkan Erdoğan tarafından 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz. 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızla açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



KÜRESEL TİCARETİN ANAHTARI: KALKINMA YOLU

Dünya ticaretinin büyük bir kısmının deniz yoluyla yapıldığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Halihazırda dünyadaki ticaretin yüzde 80-85'i denizyoluyla yapılıyor. Kalkınma Yolu ve Modern Hicaz Demiryolu projelerini bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Kriz anlarını doğru yönetmemiz gerekiyor ve bu projeler tamamlandığında kapasite sorunu ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı. Körfez ülkelerinin projeye olan ilgisine de değinen Uraloğlu, "Savaşın bir an önce bitmesi bekleniyor, sonrasında bu projelerin tamamlanması noktasında daha istekli olunacağını öngörüyorum" sözleriyle sürecin önemini aktardı.



TÜRK DÜNYASINA KESTİRME YOL: ZENGEZUR KORİDORU

Orta Koridor'un en kritik halkalarından biri olan Zengezur Koridoru hakkında müjdeler veren Uraloğlu, "Zengezur Koridoru, hem Türkiye ile Türk dünyasının hem de Avrupa ile Asya'nın birleşmesi için kritik öneme sahip. Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattının ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Nahçıvan ve Azerbaycan taraflarındaki çalışmalar da hızla devam ediyor. Bu projeler bittiğinde Orta Asya'ya kestirme yoldan bağlanmış olacağız" açıklamasında bulundu.



YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE DEV DEMİRYOLU HATTI

İstanbul'un ulaşım yükünü hafifletecek ve raylı sistemde kapasiteyi artıracak proje hakkında konuşan Uraloğlu, "Şu anda Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor ancak orada kapasite kısıtlı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek çift hatlı demiryolu projesi için Dünya Bankası liderliğinde 6,75 milyar dolarlık finansmanı temin ettik. Bu sene ihalesini sonuçlandırıp çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Böylece Boğaz geçişindeki yük ve yolcu treni kapasite problemi tamamen ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.



NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ETİMESGUT'TA MODERNİZASYON SEFERBERLİĞİ

Gelecek ay gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ve Ankara'daki ulaşım ihtiyaçları için yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Pistinden terminal binasına kadar her şeyi modern bir şekilde yeniliyoruz. 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızla açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu havalimanı, Külliye'ye sadece 7 kilometre mesafede olmasıyla büyük bir kolaylık sağlayacak ve Esenboğa yolundaki protokol trafiğini rahatlatacak" dedi.



5G'DE ABONE SAYISI 30 MİLYONU AŞTI

Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ve 5G geçiş süreci hakkında bilgiler veren Uraloğlu, "5G'ye doğru zamanda, yerli donanımlarla geçmek için gayret ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla 12 milyon olan kullanıcı sayımız bugün 30 milyonu geçmiş durumda. Üç operatörümüz de bu sürece çok iyi hazırlandı. Bazı hız şikayetleri alıyoruz ancak bu durum baz istasyonlarına olan mesafe ile ilgili. Önümüzdeki aylarda bu konuları iyileştireceğiz" sözleriyle dijital geleceğe vurgu yaptı.



TRABZON'A DENİZ ÜZERİNE YENİ HAVALİMANI

Karadeniz'in parlayan yıldızı Trabzon için dev bir proje hazırladıklarını belirten Uraloğlu, "Trabzon'da mevcut havalimanımız kapasitesinin üzerine çıktı. 10 milyon yolcu kapasiteli, geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni bir proje hazırladık. Türkiye'nin deniz üzerindeki üçüncü havalimanı olacak bu proje için yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyoruz" ifadelerini kullandı.