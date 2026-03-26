İstanbul yolundaki tankere saldırı: 140 bin ton petrol taşıyor
Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan İstanbul’a ulaşmak üzere demir alan Pergamon Denizcilik bünyesindeki "Altura" isimli ham petrol tankeri, gece yarısı sularında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırının hedefi oldu. Eski adı Beşiktaş olan ve 140 bin tonluk devasa bir ham petrol yükü taşıyan gemi, saldırı neticesinde üst güverte ve makine dairesinden ciddi hasar alarak su almaya başladı.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenildi. Geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.