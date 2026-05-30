CANLI | Kılıçdaroğlu'ndan "Haram lokma" resti: CHP'de arınma harekatı başlıyor

CHP içerisinde "değişim" adı altında başlayan genel başkanlık yarışı, partiyi derin bir tasfiye ve arınma sürecine sürükledi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "içimizdeki FETÖ ajanlarını geç fark ettim" çıkışı ve belediyelerdeki yolsuzluklara yönelik imaları, gözleri yargılanan isimlere çevirdi. Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında CHP’deki son gelişmeleri ve Mansur Yavaş üzerindeki baskıları değerlendirerek, partinin "kaçak bir siyaset" çıkmazına girdiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN "HARAM LOKMA" RESTİ

CHP’deki temizlik sürecinin nereye evrileceğini değerlendiren Avukat Mehmet Yılmazer, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında hem içeride FETÖ ajanları olduğunu hem de bunları maalesef çok geç fark ettiğini gösterdi. Bu isimler muhtemelen şu an Anıtkabir’e doğru yürüyen ekiptir" ifadelerini kullandı. Yılmazer, Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk vurgusuna dikkat çekerek, "Milletin ve yetimin hakkını yiyen isimlerin olduğu, haram lokmaya artık 'evet' denilmeyeceği belirtildi. Bu durum, yargılanan belediye başkanlarının ve onlarla ilişkili bürokratların parti üyeliklerinin askıya alınmasını ve kesin ihraç süreçlerini beraberinde getirecektir" sözleriyle aktardı.

MANSUR YAVAŞ İÇİN "SİYASİ İNTİHAR" YORUMU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özgür Özel ile birlikte görüntü vermesini değerlendiren Yılmazer, "Mansur Yavaş, Özgür Özel ve ekibi tarafından, özellikle belediye meclisinde çalıştırılmayacağına dair ağır tehditler ve baskı altındaydı. Yavaş, bu baskılara boyun eğerek Özgür Özel’in otobüsüne çıkmış ve resmen teslim olmuştur" şeklinde konuştu. Yılmazer, Yavaş’ın bu hamlesinin sonuçlarını, "Mansur Yavaş artık Ankara halkının değil, marjinal bir Özgür Özel grubunun belediye başkanı haline gelmiştir. Bu durum açıkça bir siyasi intihar niteliğindedir" ifadeleriyle kullandı.

"CHP’YE KAÇAK BALKON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Parti içindeki muhalif kanadın yöntemlerini sert bir dille eleştiren Mehmet Yılmazer, "Özgür Özel ve ekibi resmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaçak balkon yapmaya çalışıyor. İmara ve siyasete aykırı olan bu durumun önümüzdeki süreçte savcılıklarla paylaşılacak harici bilgilerle daha da derinleşeceğini öngörüyoruz" sözlerini kaydetti. Yılmazer, CHP’nin kendi ilkeleriyle bağdaşmayan isimlerle büyük bir hesaplaşmaya girdiğini ve bu krizin grup toplantılarına da kaçak yollarla taşınmaya çalışılacağını belirterek, "Bu saatten sonra yargı süreci devam eden belediye başkanlarının ve milletvekillerinin CHP çatısı altında tutunabilme imkanı kalmamıştır" açıklamalarında bulundu.