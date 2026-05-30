CANLI | Kılıçdaroğlu'ndan "Haram lokma" resti: CHP'de arınma harekatı başlıyor
CHP Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "FETÖ ajanları" ve “Haram lokma” resti siyaset gündemine damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendiren uzmanlar ise "Baba ocağında rüşvete, haram lokmaya yer olur mu diyerek başlayan ve hesap soracağım şeklinde noktalanan bu ana çerçeve, partideki büyük bir temizlik hareketinin habercisidir" değerlendirmesini yaptı.
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde toplanan kalabalığa hitap ettiği tarihi konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.
Parti binasına asılan "Şimdi Arınma Zamanı" pankartlarının gölgesinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman gafilleri koynumda beslediğim ve temiz niyetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremediğim için sizlerden özür diliyorum. Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına meze yaptılar" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun tarihi açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirilirken, "CHP'ye sızan FETÖ'cüler kim?" sorusuna cevap arandı.
CANLI ANLATIM
CHP'DE ÖNCE "ARINMA" SONRA KURULTAY MI?
CHP içerisinde "değişim" adı altında başlayan genel başkanlık yarışı, partiyi derin bir tasfiye ve arınma sürecine sürükledi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "içimizdeki FETÖ ajanlarını geç fark ettim" çıkışı ve belediyelerdeki yolsuzluklara yönelik imaları, gözleri yargılanan isimlere çevirdi. Avukat Mehmet Yılmazer, A Haber canlı yayınında CHP’deki son gelişmeleri ve Mansur Yavaş üzerindeki baskıları değerlendirerek, partinin "kaçak bir siyaset" çıkmazına girdiğini belirtti.
KILIÇDAROĞLU’NDAN "HARAM LOKMA" RESTİ
CHP’deki temizlik sürecinin nereye evrileceğini değerlendiren Avukat Mehmet Yılmazer, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında hem içeride FETÖ ajanları olduğunu hem de bunları maalesef çok geç fark ettiğini gösterdi. Bu isimler muhtemelen şu an Anıtkabir’e doğru yürüyen ekiptir" ifadelerini kullandı. Yılmazer, Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk vurgusuna dikkat çekerek, "Milletin ve yetimin hakkını yiyen isimlerin olduğu, haram lokmaya artık 'evet' denilmeyeceği belirtildi. Bu durum, yargılanan belediye başkanlarının ve onlarla ilişkili bürokratların parti üyeliklerinin askıya alınmasını ve kesin ihraç süreçlerini beraberinde getirecektir" sözleriyle aktardı.
MANSUR YAVAŞ İÇİN "SİYASİ İNTİHAR" YORUMU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özgür Özel ile birlikte görüntü vermesini değerlendiren Yılmazer, "Mansur Yavaş, Özgür Özel ve ekibi tarafından, özellikle belediye meclisinde çalıştırılmayacağına dair ağır tehditler ve baskı altındaydı. Yavaş, bu baskılara boyun eğerek Özgür Özel’in otobüsüne çıkmış ve resmen teslim olmuştur" şeklinde konuştu. Yılmazer, Yavaş’ın bu hamlesinin sonuçlarını, "Mansur Yavaş artık Ankara halkının değil, marjinal bir Özgür Özel grubunun belediye başkanı haline gelmiştir. Bu durum açıkça bir siyasi intihar niteliğindedir" ifadeleriyle kullandı.
"CHP’YE KAÇAK BALKON YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Parti içindeki muhalif kanadın yöntemlerini sert bir dille eleştiren Mehmet Yılmazer, "Özgür Özel ve ekibi resmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaçak balkon yapmaya çalışıyor. İmara ve siyasete aykırı olan bu durumun önümüzdeki süreçte savcılıklarla paylaşılacak harici bilgilerle daha da derinleşeceğini öngörüyoruz" sözlerini kaydetti. Yılmazer, CHP’nin kendi ilkeleriyle bağdaşmayan isimlerle büyük bir hesaplaşmaya girdiğini ve bu krizin grup toplantılarına da kaçak yollarla taşınmaya çalışılacağını belirterek, "Bu saatten sonra yargı süreci devam eden belediye başkanlarının ve milletvekillerinin CHP çatısı altında tutunabilme imkanı kalmamıştır" açıklamalarında bulundu.
"KILIÇDAROĞLU HUKUKİ OLARAK GENEL BAŞKANDIR"
Avukat Yasin Şamlı, A Haber ekranlarında mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki statüsüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
CHP içindeki liderlik tartışmalarını hukuki açıdan değerlendiren Şamlı, Kılıçdaroğlu'nun konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda hukuki genel başkanıdır, bir kayyum değildir. Kamuoyunda böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ama bu kesinlikle yanlış bir yaklaşımdır."
"ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NUN HATASINI TEKRARLIYOR"
Parti yönetimindeki süreçleri de değerlendiren Şamlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının önemli mesajlar içerdiğini söyledi.
Şamlı, "Aslında bugün Özgür Özel'in yaptığı hatayı dün Kılıçdaroğlu yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ahlaki ve hukuki zeminde çok önemli bir itiraftır. Kendisi, FETÖ ajanlarının partiye sızmasını göremediği ve önleyemediği için özür diliyor. Peki neden göremedi? Çünkü o dönemde 'Biz iktidara yürüyoruz, böyle tartışmalarla işimiz yok' deniliyordu. Bugün Özgür Özel'in yaptığı da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.
İKTİDAR YOLUNDA "MEŞRUİYET" TARTIŞMASI
İktidar hedefiyle yürütülen siyasette hukuki ve ahlaki sınırların korunması gerektiğini vurgulayan Şamlı, şunları kaydetti:
"İktidara yürürken her şey meşru değildir. Hukuka ve ahlaka aykırı yolları deneyemezsiniz. Dış bağlantılar, FETÖ ajanları ve gayrimeşru ilişkiler üzerine kurulan bir iktidardan ne menfaat bulacaksınız? Böyle bir yapıyı millet iktidar olarak kabul eder mi, kamu vicdanı buna razı olur mu?"
CHP'DE FETÖ AJANI TARTIŞMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine FETÖ ajanlarının sızdığını söylemesi siyasette geniş yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Baba ocağında rüşvete, haram lokmaya yer olur mu diyerek başlayan ve hesap soracağım şeklinde noktalanan bu ana çerçeve, partideki büyük bir temizlik hareketinin habercisidir" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmayı değerlendiren Müderrisoğlu, eski genel başkanın son derece net ve kararlı mesajlar verdiğini söyledi. Müderrisoğlu, "Kemal Bey son derece kararlı, net ve hedef odaklı konuştu; özellikle FETÖ artıklarını ve ajanlarını zamanında fark edemediği yönündeki vurgusu ile özür cümleleri son derece kıymetliydi" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN STRATEJİSİNİ ELEŞTİRDİ
Özgür Özel ve ekibinin izlediği siyasi çizgiyi de değerlendiren Müderrisoğlu, CHP'deki tartışmaların farklı bir zemine taşınmaya çalışıldığını savundu.
Müderrisoğlu, "Özgür Özel'in ahlaki kodlara ilişkin tek bir cümle kurmaması dikkat çekicidir; CHP'nin iç kavgasını 'Erdoğan ile milletin meselesi' gibi göstererek dışarıya taşımaya çalışıyorlar ki biz buna 'canbaza bak' siyaseti diyoruz" ifadelerini kullandı.
Özel'in Anıtkabir yürüyüşü ve diğer siyasi hamlelerinin tesadüf olmadığını öne süren Müderrisoğlu, "Bu sembolizm siyaseti, kitleleri konsolide etmek ve gerektiğinde sokağın karanlığını kullanabilmek için yapılan bir provadır; siyaseti meşru zeminden sokağa taşıma gayreti Silivri ve Ekrem İmamoğlu ile istişare edilmiş profesyonel bir prodüksiyondur" değerlendirmesinde bulundu.
"FETÖ DİASPORASI VE KRİPTO UNSURLAR ETKİLİ"
CHP'de yaşanan gelişmelerin arka planını da yorumlayan Müderrisoğlu, FETÖ'nün siyasi alandaki etkilerine dikkat çekti. Müderrisoğlu, "Baykal'ın bir kaset operasyonuyla tasfiyesinden sonra bugün Kemal Bey'in de bir FETÖ operasyonuyla uzaklaştırıldığını itiraf etmesi ibretliktir" dedi.
FETÖ'nün Türkiye'deki siyasi dinamikleri etkilemeye çalıştığını savunan Müderrisoğlu, "FETÖ diasporası, kripto unsurlar ve cezaevinden çıkıp halkın arasına karışan yapılar, büyük bir kin ve nefretle CHP üzerinden Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor; konu sadece bir parti meselesi değil, Türkiye'nin iç cephesini sabote etme girişimidir" ifadelerini kullandı.
"CHP ARTIK İKİLİ BİR YAPIYA HAPSOLDU"
CHP'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müderrisoğlu, parti içinde iki farklı yaklaşımın öne çıktığını söyledi.
Müderrisoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi artık ikili bir yapıdadır; bir yanda geçmişiyle yüzleşip arınmaya çalışan bir kanat, diğer yanda ise 'kim ne kadar temiz ki' diyerek gri hatta siyaset yapan bir ekip var." dedi.
CHP seçmeninin yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Müderrisoğlu, "Önümüzdeki dönemde Pandora'nın kutusu açıldığında, özellikle 4-5 Kasım kurultayına giden süreçteki kurgular ortaya çıktığında birçok kişinin küçük dilini yutacağı gerçeklerle karşılaşacağız." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.