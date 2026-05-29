Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne yapacak? Kulis bilgileri A Haber'de: "Şimdi arınma zamanı" posteriyle tarihi mesaj

Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar devam ediyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK? Genel Merkez binasının içindeki çarpıcı hazırlıklara dikkat çeken Yeşiltaş, "Genel Merkez Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce ona özel olarak hazırlandı. Odalarda büyük değişiklikler yapıldı, fotoğraflar tek tek değiştirildi. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları duvarlardan indirildi, yerlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden asıldı." sözleriyle partideki sembolik değişimin ne kadar sert olduğunu gözler önüne serdi.

"ŞİMDİ ARINMA ZAMANI!" POSTERİYLE TARİHİ MESAJ Kılıçdaroğlu cephesinin yarına (30 Mayıs) özel bir önem atfettiği ve Genel Merkez binasını adeta bir seçim atmosferine soktuğu görülüyor. Hazırlıkların teknik detaylarını paylaşan İlter Yeşiltaş, "Şu an Genel Merkez'de olağanüstü bir hareketlilik var. Yarınki bayramlaşma programı için özel bir hazırlık yapılıyor. Yaklaşık yarım saat önce araçlar buraya geldi, bina CHP bayraklarıyla donatılıyor. Sanki bir seçim hazırlığı varmış gibi bir hava hakim." dedi.

CHP'de seçim meydanı gibi bayramlaşma planı! Özel kulis bilgileri A Haber'de (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



KILIÇDAROĞLU'NUN DEV BİR FOTOĞRAFI ASILACAK: ŞİMDİ ARINMA ZAMANI' YAZILACAK

Karargâh binasına asılacak o sansasyonel pankartın detaylarını da aktaran Yeşiltaş, "Saatler 20.00'yi gösterdiğinde Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev bir fotoğrafı asılacak. Ve bu fotoğrafın hemen altına 'Şimdi Arınma Zamanı' yazılacak. Bu mesaj parti içindeki hesaplaşmanın en net işareti olacak." şeklinde konuştu. Binanın çevresine ayrıca 'Adalet ve Liyakat' yazılı pankartların da asılacağı, karargâhın adeta Kılıçdaroğlu'nun kaleleriyle çevrileceği bildirildi.

Genel merkez, yarın gerçekleştirilecek program öncesi CHP bayraklarıyla donatılıyor (Foto: ahaber.com.tr)



NAZIM HİKMET ŞİİRİ VE BEYAZ GÜVERCİNLER: ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKECEK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde yapacağı konuşma şimdiden siyaset kulislerini sallamış durumda. İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkış anına dair detayları, "Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. 2,5 yılın ardından mahkeme kararıyla yeniden Genel Başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, burada oluşturulan özel platformda konuşmasını yapacak. Konuşmanın sonunda ise barış ve yeni bir başlangıç mesajı olarak beyaz güvercinler uçuracak." sözleriyle aktardı. Kılıçdaroğlu'nun "Henüz konuşmadım, anlatacaklarım var" sözlerini hatırlatan Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu yarın eteğindeki ne var ne yoksa hepsini dökecek, arınma çağrısının detaylarına girecek." ifadelerini kullandı.



CHP'DE 'PARALEL' BAYRAMLAŞMA: SAFRANBOLU DEĞİL GÜVENPARK HATTI

Partideki bölünme sadece Genel Merkez binasıyla sınırlı değil. Özgür Özel cephesinin de Kılıçdaroğlu'nun gövde gösterisine karşılık 'paralel' bir hamle yaptığı belirtiliyor. İlter Yeşiltaş, "Aynı saatlerde, yani saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı'nın bulunduğu Güvenpark'ta Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Özgür Özel tüm partilileri sosyal medya üzerinden Güvenpark'a çağırdı. Karşılıklı bir gövde gösterisi yaşanacak." dedi. Özgür Özel'in kurmaylarının da boş durmadığını belirten Yeşiltaş, "Ankara milletvekilleri gün boyu mahalle mahalle gezerek partilileri Özgür Özel'in programına davet ettiler. CHP tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya." vurgusunu yaptı.



SAFLAR NETLEŞTİ: MİLLETVEKİLLERİ TERCİHİNİ YAPIYOR

Yarınki (30 Mayıs) iki farklı programın parti içindeki ayrışmayı 'resmileştireceği' konuşuluyor. Sunucu Hikmet Öztürk'ün "Yarın milletvekillerinin safı belli mi olacak?" sorusuna yanıt veren İlter Yeşiltaş, "Kesinlikle öyle. Yarın saflar net bir şekilde görülecek. Hangi milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında Genel Merkez'de olacak, kaç milletvekili Özgür Özel'le Güvenpark'ta bayramlaşacak, bunları tek tek göreceğiz. İl örgütleri, ilçe başkanları ve parti tabanı yarın ikiye bölünmüş bu tabloyu yerinde izleyecek." şeklinde konuştu.