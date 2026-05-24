Halk TV’den çirkin provokasyon! 'Polis plastik mermi sıktı' iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararının uygulanmasına yönelik süreçte yaşanan gerginlik sonrası, Halk TV yayınında polisin göstericilere plastik mermi kullandığı yönünde iddialar gündeme taşındı. Ancak edinilen bilgilere göre söz konusu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, mahkeme kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması amacıyla müdahalede bulunduğu, müdahale sırasında yalnızca göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandığı belirtildi.

Olaylar sırasında bazı grupların güvenlik güçlerine masa, sandalye ve çeşitli yabancı maddeler attığı tespit edildi. Yüzlerini maskelerle gizleyen bazı göstericilerin ise polise yangın tüpleri sıkarak yoğun duman bulutları oluşturduğu öğrenildi.

"PLASTİK MERMİ" İDDİASI ÇÖKTÜ

Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, Halk TV'nin yayınından sonra bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında da "plastik mermi kullanıldığı" yönünde paylaşımlar yapıldığı ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Müdahalede plastik mermi kullanılmadığı ifade edildi.