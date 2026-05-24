CHP Genel Merkezi'nde skandal görüntüler! Polise yangın tüpü ve taşla saldırıp yerlere deterjan döktüler

Ankara'daki CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan hareketli anlarda, polis ekiplerinin bina içerisindeki ilerleyişi sırasında Özgür Özel yanlıları polise taş ve sopalarla saldırıda bulundu. Özgür Özel taraftarlarının kurduğu barikatı yıkan polis ekiplerine yangın tüpleriyle saldırı anı kameraya yansırken binada güvenlik güçlerinin ilerlemesinin engellenmesi için yerlere deterjan döküldüğü ortaya çıktı.

Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde çok hareketli saatler yaşanıyor. Yaşanan gerginlik sırasında tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. ÖZGÜR ÖZEL TARAFTARLARININ YANGIN TÜPLERİYLE POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmalarıyla başlayan gerilimde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE POLİSE SKANDAL SALDIRI Polis ekiplerinin bina içerisinde ilerlediği anlarda bazı partililerin güvenlik güçlerini engellemek için barikat kurduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Özel taraftarları emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırarak engellemeye çalıştı.

CHP Genel Merkezi'nde skandal görüntüler Kameralara yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin geçişini zorlaştırmak amacıyla çeşitli noktalara sandalye ve benzeri eşyaların yerleştirildiği görüldü. CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÖZGÜR ÖZEL TARAFTARLARINDAN POLİSE YANGIN TÜPLÜ SALDIRI KAMERADA POLİSLERİ ENGELLEMEK İÇİN YERLERE DETERJAN DÖKTÜLER Olaylar sırasında yangın söndürme tüplerinin kullanıldığı ve bina içerisinde hareketli anların yaşandığı görüldü. Ayrıca binada güvenlik güçlerinin ilerlemesinin engellenmesi için yerlere deterjan döküldüğü ortaya çıktı. CHP Genel Merkezinde meydan muharebesi CHP GENEL MERKEZİ'NDE MEYDAN MUHAREBESİ A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Polis çıkmasın diye sandalyeler dizmişler. Önce girişteki bütün partililer dışarı çıkarıldı, ardından emniyet personeli üst katlara yönelmeye başladı" ifadelerini kullandı.