CHP Genel Merkezi'nde skandal görüntüler! Polise yangın tüpü ve taşla saldırıp yerlere deterjan döktüler
Ankara'daki CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan hareketli anlarda, polis ekiplerinin bina içerisindeki ilerleyişi sırasında Özgür Özel yanlıları polise taş ve sopalarla saldırıda bulundu. Özgür Özel taraftarlarının kurduğu barikatı yıkan polis ekiplerine yangın tüpleriyle saldırı anı kameraya yansırken binada güvenlik güçlerinin ilerlemesinin engellenmesi için yerlere deterjan döküldüğü ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmalarıyla başlayan gerilimde tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE POLİSE SKANDAL SALDIRI
Polis ekiplerinin bina içerisinde ilerlediği anlarda bazı partililerin güvenlik güçlerini engellemek için barikat kurduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Özel taraftarları emniyet güçlerine taş ve sopalarla saldırarak engellemeye çalıştı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin geçişini zorlaştırmak amacıyla çeşitli noktalara sandalye ve benzeri eşyaların yerleştirildiği görüldü.
POLİSLERİ ENGELLEMEK İÇİN YERLERE DETERJAN DÖKTÜLER
Olaylar sırasında yangın söndürme tüplerinin kullanıldığı ve bina içerisinde hareketli anların yaşandığı görüldü. Ayrıca binada güvenlik güçlerinin ilerlemesinin engellenmesi için yerlere deterjan döküldüğü ortaya çıktı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Polis çıkmasın diye sandalyeler dizmişler. Önce girişteki bütün partililer dışarı çıkarıldı, ardından emniyet personeli üst katlara yönelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi önünde bir noktaya çıkan Mahmut Tanal'ın, elinde hortumla su açarak içeri girecek olan ekiplere karşı mücadele etmek için hazırda beklediği görüldü.
Görüntülerde Özel taraftarlarının güvenlik güçlerine yönelik bu saldırısı oldukça tepki çekti.