Diplomasi masasında kritik zirve! Başkan Erdoğan Trump ile görüştü! “Türkiye her türlü desteği vermeye hazır”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Orta Doğu’nun kritik liderleri telekonferans zirvesinde İran ve bölgedeki sıcak gelişmeleri masaya yatırdı. Görüşmede Erdoğan, İran’la yürütülen müzakere sürecinden memnuniyet duyduğunu vurgularken, “Türkiye her türlü desteği vermeye hazır” mesajıyla diplomasi hattında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kritik İran zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre zirvede Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Âl-i Halife, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Temim bin Hamad Âl Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir da yer aldı.

"DİYALOG VE DİPLOMASİ KAZANMALI"

İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

HÜRMÜZ MESAJI: "DÜNYA EKONOMİSİNE DESTEK OLUR"

Varılacak mutabakata ilişkin konuşan Başkan Erdoğan Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR"

Kritik zirvede Türkiye'nin çözüm masasında aktif rol almaya hazır olduğu mesajı da net şekilde verildi. Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.