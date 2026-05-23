Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı! 2,5 milyonluk çek trafiği: CHP'li başkanın ifadesi ahaber.com.tr'de

AHABER.COM.TR İFADE TUTANAKLARINA ULAŞTI
ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanaklarında Fikret Albayrak 'ın emniyet ve savcılık sorgusundaki detaylı savunmaları yer aldı.
22 Mayıs 2026 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadede Albayrak 'ın "irtikap" suçundan şüpheli sıfatıyla sorgulandığı görüldü.
Kimlik bilgilerinin yer aldığı tutanakta Fikret Albayrak 'ın 1966 Akçakoca doğumlu olduğu, inşaat mühendisi olarak görev yaptığı, Akçakoca Belediye Başkanı olduğu ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğu kaydedildi.
"17 İNŞAATTA İMAR AYKIRILIĞI TESPİT ETTİK"
Savcılık sorgusunda konuşan Fikret Albayrak , "2024 yılı yerel seçimlerinde Akçakoca Belediye Başkanı seçildim. Göreve başladıktan sonra Akçakoca ilçesinde bulunan 17 adet taşınmaz inşaatının imar kanununa aykırı olduğunu tespit ettik ve işlemleri durdurduk" ifadelerini kullandı.
Albayrak , belediye meclisinin yeşil alan düzenlemesiyle ilgili karar aldığını belirterek, "Yeşil alan devri yapan kişilere kısmi iskan verildi" sözleriyle süreci anlattı.
2,5 MİLYONLUK TALEP İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki en kritik başlıklardan biri müşteki Enes ÖZTAŞ'ın iddiaları oldu. Dosyada yer alan beyanlara göre Enes ÖZTAŞ, devam eden inşaatına ilişkin iskan işlemlerinin durdurulduğunu, ardından babası Hüseyin ÖZTAŞ aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile görüştüğünü anlattı. Müşteki, iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için kendisinden toplam 2 milyon 500 bin TL istendiğini öne sürdü. Nakit ödeme yapamayacağını belirttiğini söyleyen müşteki, çek verilmesi teklifinin kabul edildiğini ifade etti. Dosyaya göre daha sonra taşınmaza kısmi iskan verildi.
DOSYAYA GİREN 1 MİLYON VE 1,5 MİLYONLUK ÇEKLER
Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde 1 milyon TL ve 1 milyon 500 bin TL tutarındaki çekler mercek altına alındı. 31 Mart 2026 tarihli 1 milyon 500 bin TL'lik çekin ASÖZ Grup İnşaat adına düzenlendiği görüldü. Yürütülen araştırmalarda müştekiye ait 1 milyon TL bedelli çek üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.
Tanık sıfatıyla ifadesi alınan G.G., "Söz konusu çeki ABİTAŞ isimli şirketten yaptığım ürün satışı karşılığında aldım" sözleriyle çek trafiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ÇEKLERİ BEN ALMADIM, ABİTAŞ'A VERİLDİ"
Savcılık tarafından çeklerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Fikret Albayrak , suçlamaları reddetti. Albayrak , "Bu iki adet çek ABİTAŞ şirketine verilmiştir. Bizzat bana verilmemiştir. ABİTAŞ şirketinin muhasebe kayıtlarında bunlar borç olarak bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Albayrak ayrıca, "Bu para karşılığında yasa dışı hiçbir işlem kabul söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Savunmasının devamında belediyenin ekonomik durumuna dikkat çeken Fikret Albayrak , göreve geldiklerinde ağır bir mali tabloyla karşılaştıklarını söyledi.
Albayrak , "Karşımıza borca batık, günlük rutin masraflarını karşılayamayan, maaş ödeyemeyen bir belediye çıktı" sözleriyle belediyenin durumunu anlattı. Belediyeye destek amacıyla iş insanlarından yardım talep edildiğini belirten Albayrak , "Akçakoca halkına ve iş insanlarına belediyeye destek olunması yönünde çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.
"BAĞIŞ" SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ
İfade tutanaklarında "bağış" detayı da dikkat çekti. Fikret Albayrak , "Hüseyin ÖZTAŞ ilk önce bu bedellerin tamamını bağış olarak kabul etmişti ancak ben bunu kabul etmedim" ifadelerini kullandı.
Albayrak ayrıca, "Bu çekler ABİTAŞ tarafından kabul edilmiştir ve kullanılmıştır" sözleriyle belediye iştiraki şirketin sürece dahil olduğunu anlattı.
"İSKANLAR KANUNA AYKIRIYDI" SAVUNMASI
Savunmasında birçok yapının imar mevzuatına aykırı olduğunu ileri süren Fikret Albayrak , "Binaların imar eksiklikleri tamamlanana kadar iskan verilmedi" ifadelerini kullandı. Albayrak , bazı müteahhitlerle geçmişten gelen husumetleri bulunduğunu da öne sürdü.
DERNEK VE BAĞIŞ İDDİALARI DA SORULDU
Savcılık sorgusunda belediyedeki işlemler için bağış adı altında zorla ödeme yaptırıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Fikret Albayrak , "Eğitime ilgili kurduğumuz bir dernek vardır. Bu derneğe birçok bağışçı gönüllü bağış yapar ancak kimseye zorla ödeme yaptırılmadı" şeklinde konuştu.