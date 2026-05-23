Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı! 2,5 milyonluk çek trafiği: CHP'li başkanın ifadesi ahaber.com.tr'de

E.Ö., nakit ödeme yapamayacağını söylediğini, bunun üzerine çek verilmesi teklifinin kabul edildiğini ifade etti.

2 MİLYON 500 BİN TL TALEP ETTİ Müşteki E.Ö., babası H.Ö. aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'ın kendisine ulaştığını belirterek, iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla 2 milyon 500 bin TL talep edildiğini öne sürdü.

Çek Trafiği Dosyada (Foto: ahaber.com.tr)

DOSYAYA GİREN MİLYONLUK ÇEKLER

Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmalarda, müştekiye ait 1 milyon TL bedelli çek üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.

Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise 1 milyon 500 bin TL tutarındaki çek oldu.

Savcılık soruşturmasında, söz konusu çeki bankaya ibraz eden G.G. isimli şahsın tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

G.G., "Söz konusu çeki ABİTAŞ isimli şirketten yaptığım ürün satışı karşılığında aldım" sözleriyle çeke ilişkin süreci anlattı.

Böylece belediye iştiraki şirket ile çek trafiği arasındaki bağ soruşturma dosyasına resmi olarak girmiş oldu.

ABİTAŞ DETAYI SORUŞTURMANIN ODAĞINA OTURDU

Savcılık kaynakları, soruşturma kapsamında özellikle ABİTAŞ şirketine yönelik mali inceleme yapıldığını belirtti. Çeklerin hangi gerekçeyle şirkete geçtiği, muhasebe kayıtlarının nasıl işlendiği, çeklerin hangi ticari faaliyet kapsamında kullanıldığı ve belediye bağlantısının boyutu soruşturmanın kritik başlıkları arasında yer aldı. Dosyada yer alan bilgilerde, belediye iştiraki şirketlerde arama işlemleri gerçekleştirildiği de kaydedildi.

İKİNCİ MÜŞTEKİDEN ÇARPICI İDDİALAR

Soruşturma dosyasında yalnızca E.Ö.'nün değil H.P. isimli başka bir müştekinin de şikayeti yer aldı. H.P., benzer şekilde inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek çalışanı F.Ç. aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon TL talep edildiğini öne sürdü. Müşteki, talep edilen parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık kaynakları, dosyada benzer nitelikte başka şikayetlerin de bulunduğunu bildirdi.

TANIK BEYANLARI VE BANKA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında yalnızca müşteki ifadeleri değil, banka kayıtları ve çek hareketleri de incelemeye alındı. Savcılık ekiplerinin para trafiğini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Özellikle çeklerin devri, ciranta ilişkileri ve şirket hesap hareketlerinin soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer aldığı ifade edildi.