Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı! 2,5 milyonluk çek trafiği: CHP'li başkanın ifadesi ahaber.com.tr'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında ahaber.com.tr Albayrak'ın ifadesine ulaşırken belediyedeki iskan süreçleri üzerinden menfaat sağlandığı ve milyonluk çek trafiği gün yüzüne çıktı.

Düzce'de belediye koridorlarını sarsan irtikap soruşturmasında rüşvet sarması skandalları gün yüzüne çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda hakkında "irtikap" suçlaması ile Afyonkarahisar'da gözaltına alınan Fikret Albayrak , Düzce'ye getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi.

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI FİKRET Albayrak TUTUKLANDI
Başkan Albayrak tutuklama talebi ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DETAYLARA AHABER.COM.TR ULAŞTI
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "irtikap" suçlamasıyla kapsamlı inceleme başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde ise Akçakoca'daki devam eden inşaat projeleri, belediye meclisi kararları, iskan süreçleri ve belediye işlemleri yer aldı. Başsavcılığın hazırladığı bilgilendirme notunda, Fikret Albayrak 'ın yapımı devam eden inşaat projelerine ilişkin işlemler sırasında menfaat temin ettiği yönündeki iddiaların araştırıldığı belirtildi. Savcılık kaynakları, soruşturmanın müşteki beyanları, çek kayıtları, banka hareketleri, tanık anlatımları ve diğer deliller ışığında derinleştirildiğini aktardı.

MÜŞTEKİ E.Ö.'NÜN İFADESİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden birini müşteki E.Ö.'nün beyanı oluşturdu. Dosyaya giren ifadeye göre E.Ö., Akçakoca'da bulunan taşınmazı için 2023 yılında inşaat ruhsatı aldığını anlattı. Ancak 2024 yılı içerisinde devam eden inşaatı için belediye meclisince alınan kararlar nedeniyle iskan işlemlerinin durdurulduğunu ifade etti.

2 MİLYON 500 BİN TL TALEP ETTİ
Müşteki E.Ö., babası H.Ö. aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak 'ın kendisine ulaştığını belirterek, iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla 2 milyon 500 bin TL talep edildiğini öne sürdü.

E.Ö., nakit ödeme yapamayacağını söylediğini, bunun üzerine çek verilmesi teklifinin kabul edildiğini ifade etti.

İddialara göre söz konusu süreç sonunda taşınmaza kısmi iskan verildi.

DOSYAYA GİREN MİLYONLUK ÇEKLER
Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmalarda, müştekiye ait 1 milyon TL bedelli çek üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.

Dosyadaki en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise 1 milyon 500 bin TL tutarındaki çek oldu.

Savcılık soruşturmasında, söz konusu çeki bankaya ibraz eden G.G. isimli şahsın tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

G.G., "Söz konusu çeki ABİTAŞ isimli şirketten yaptığım ürün satışı karşılığında aldım" sözleriyle çeke ilişkin süreci anlattı.

Böylece belediye iştiraki şirket ile çek trafiği arasındaki bağ soruşturma dosyasına resmi olarak girmiş oldu.

ABİTAŞ DETAYI SORUŞTURMANIN ODAĞINA OTURDU
Savcılık kaynakları, soruşturma kapsamında özellikle ABİTAŞ şirketine yönelik mali inceleme yapıldığını belirtti. Çeklerin hangi gerekçeyle şirkete geçtiği, muhasebe kayıtlarının nasıl işlendiği, çeklerin hangi ticari faaliyet kapsamında kullanıldığı ve belediye bağlantısının boyutu soruşturmanın kritik başlıkları arasında yer aldı. Dosyada yer alan bilgilerde, belediye iştiraki şirketlerde arama işlemleri gerçekleştirildiği de kaydedildi.

İKİNCİ MÜŞTEKİDEN ÇARPICI İDDİALAR
Soruşturma dosyasında yalnızca E.Ö.'nün değil H.P. isimli başka bir müştekinin de şikayeti yer aldı. H.P., benzer şekilde inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek çalışanı F.Ç. aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon TL talep edildiğini öne sürdü. Müşteki, talep edilen parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık kaynakları, dosyada benzer nitelikte başka şikayetlerin de bulunduğunu bildirdi.

TANIK BEYANLARI VE BANKA HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında yalnızca müşteki ifadeleri değil, banka kayıtları ve çek hareketleri de incelemeye alındı. Savcılık ekiplerinin para trafiğini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi. Özellikle çeklerin devri, ciranta ilişkileri ve şirket hesap hareketlerinin soruşturmanın en kritik delilleri arasında yer aldığı ifade edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Dosyada elde edilen deliller doğrultusunda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Albayrak 'ın ikamet adresinde ve belediye iştiraki şirketlerde arama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çeşitli belge ve dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

EMNİYET VE SAVCILIK SORGUSU TAMAMLANDI
Gözaltına alınan Fikret Albayrak 'ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık sorgusu gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yöneltilen sorularda müşteki beyanları, çek hareketleri, belediye işlemleri ve ABİTAŞ bağlantısı detaylı şekilde gündeme geldi. Soruşturma dosyasında yer alan teknik incelemelerin ve mali kayıtların da sorguda değerlendirildiği öğrenildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fikret Albayrak hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Fikret Albayrak 'ın "irtikap" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

AHABER.COM.TR İFADE TUTANAKLARINA ULAŞTI
ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanaklarında Fikret Albayrak 'ın emniyet ve savcılık sorgusundaki detaylı savunmaları yer aldı.

22 Mayıs 2026 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadede Albayrak 'ın "irtikap" suçundan şüpheli sıfatıyla sorgulandığı görüldü.

Kimlik bilgilerinin yer aldığı tutanakta Fikret Albayrak 'ın 1966 Akçakoca doğumlu olduğu, inşaat mühendisi olarak görev yaptığı, Akçakoca Belediye Başkanı olduğu ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğu kaydedildi.

"17 İNŞAATTA İMAR AYKIRILIĞI TESPİT ETTİK"
Savcılık sorgusunda konuşan Fikret Albayrak , "2024 yılı yerel seçimlerinde Akçakoca Belediye Başkanı seçildim. Göreve başladıktan sonra Akçakoca ilçesinde bulunan 17 adet taşınmaz inşaatının imar kanununa aykırı olduğunu tespit ettik ve işlemleri durdurduk" ifadelerini kullandı.

Albayrak , belediye meclisinin yeşil alan düzenlemesiyle ilgili karar aldığını belirterek, "Yeşil alan devri yapan kişilere kısmi iskan verildi" sözleriyle süreci anlattı.

2,5 MİLYONLUK TALEP İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki en kritik başlıklardan biri müşteki Enes ÖZTAŞ'ın iddiaları oldu. Dosyada yer alan beyanlara göre Enes ÖZTAŞ, devam eden inşaatına ilişkin iskan işlemlerinin durdurulduğunu, ardından babası Hüseyin ÖZTAŞ aracılığıyla Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile görüştüğünü anlattı. Müşteki, iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için kendisinden toplam 2 milyon 500 bin TL istendiğini öne sürdü. Nakit ödeme yapamayacağını belirttiğini söyleyen müşteki, çek verilmesi teklifinin kabul edildiğini ifade etti. Dosyaya göre daha sonra taşınmaza kısmi iskan verildi.

DOSYAYA GİREN 1 MİLYON VE 1,5 MİLYONLUK ÇEKLER
Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde 1 milyon TL ve 1 milyon 500 bin TL tutarındaki çekler mercek altına alındı. 31 Mart 2026 tarihli 1 milyon 500 bin TL'lik çekin ASÖZ Grup İnşaat adına düzenlendiği görüldü. Yürütülen araştırmalarda müştekiye ait 1 milyon TL bedelli çek üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki olan ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan G.G., "Söz konusu çeki ABİTAŞ isimli şirketten yaptığım ürün satışı karşılığında aldım" sözleriyle çek trafiğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇEKLERİ BEN ALMADIM, ABİTAŞ'A VERİLDİ"
Savcılık tarafından çeklerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Fikret Albayrak , suçlamaları reddetti. Albayrak , "Bu iki adet çek ABİTAŞ şirketine verilmiştir. Bizzat bana verilmemiştir. ABİTAŞ şirketinin muhasebe kayıtlarında bunlar borç olarak bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Albayrak ayrıca, "Bu para karşılığında yasa dışı hiçbir işlem kabul söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Savunmasının devamında belediyenin ekonomik durumuna dikkat çeken Fikret Albayrak , göreve geldiklerinde ağır bir mali tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Albayrak , "Karşımıza borca batık, günlük rutin masraflarını karşılayamayan, maaş ödeyemeyen bir belediye çıktı" sözleriyle belediyenin durumunu anlattı. Belediyeye destek amacıyla iş insanlarından yardım talep edildiğini belirten Albayrak , "Akçakoca halkına ve iş insanlarına belediyeye destek olunması yönünde çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞ" SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

İfade tutanaklarında "bağış" detayı da dikkat çekti. Fikret Albayrak , "Hüseyin ÖZTAŞ ilk önce bu bedellerin tamamını bağış olarak kabul etmişti ancak ben bunu kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

Albayrak ayrıca, "Bu çekler ABİTAŞ tarafından kabul edilmiştir ve kullanılmıştır" sözleriyle belediye iştiraki şirketin sürece dahil olduğunu anlattı.

"İSKANLAR KANUNA AYKIRIYDI" SAVUNMASI
Savunmasında birçok yapının imar mevzuatına aykırı olduğunu ileri süren Fikret Albayrak , "Binaların imar eksiklikleri tamamlanana kadar iskan verilmedi" ifadelerini kullandı. Albayrak , bazı müteahhitlerle geçmişten gelen husumetleri bulunduğunu da öne sürdü.

DERNEK VE BAĞIŞ İDDİALARI DA SORULDU
Savcılık sorgusunda belediyedeki işlemler için bağış adı altında zorla ödeme yaptırıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Fikret Albayrak , "Eğitime ilgili kurduğumuz bir dernek vardır. Bu derneğe birçok bağışçı gönüllü bağış yapar ancak kimseye zorla ödeme yaptırılmadı" şeklinde konuştu.

