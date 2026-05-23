ABD Başkanı Trump: İran ile anlaşmaya çok yaklaştık | İran ABD bugün savaşı sonlandıracak!
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşmaya “çok yaklaştıklarını” açıklamasının ardından Amerikan basınında savaşın sona erdiği ve tarafların uzlaşıya her zamankinden daha yakın olduğu yönünde dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. İran cephesinden gelen mesajlarda ise müzakerelerde taleplerin birbirine yaklaştığı belirtilirken, olası bir ABD saldırısının “pişmanlık doğuracağı” uyarısı yapıldı.
Washington ile Tahran hattında kritik diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini belirterek tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu söyledi. Amerikan medyasında da savaş ihtimalinin büyük ölçüde geride kaldığı ve uzlaşı zemininin güçlendiği yönünde analizler öne çıktı.
İRAN: ÖNERİLER BİRBİRİNE ÇOK YAKLAŞTI
Konuya ilişkin İran’dan yapılan açıklamada, “önerilerin birbirine oldukça yaklaştığı” belirtilirken, Tahran yönetimi dikkat çeken bir uyarıda da bulundu. İran tarafı, olası bir savaş durumunda “ABD’nin pişman olacağını” ifade etti.
AMERİKAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA: SAVAŞ SONLANIYOR
Amerikan basınından ABD-İran savaşına ilişkin son dakika bilgileri yer aldı. buna göre Axios'un haberine göre ABD-İran bugün savaşı sonlandıracak denildi.
TRUMP: ANLAŞMAYA ÇOK YAŞLAŞTIK
Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.
Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.