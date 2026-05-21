CHP'de arınma savaşı derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci kez yaptığı "arınma" çağrısının yankıları sürerken, parti içinde dikkat çeken bir kriz daha patlak verdi. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz "Mutlak butlan gelirse resminizi asacak yeni yönetimi de bulursunuz" diyerek Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını duvardan indirdi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine siyasette ahlak vurgusu yaparak "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 6 ay arayla yaptığı ikinci arınma çıkışı bazı parti kurmayları tarafından destek görürken, bir kısım vekiller tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefet kanadında yaşanan arınma krizi partide bölünmeyi de beraberinde getirdi.