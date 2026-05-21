CHP'de arınma savaşı derinleşti! Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı
CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci kez yaptığı "arınma" çağrısının yankıları sürerken, parti içinde dikkat çeken bir kriz daha patlak verdi. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz "Mutlak butlan gelirse resminizi asacak yeni yönetimi de bulursunuz" diyerek Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını duvardan indirdi.
CHP'de şaibeli kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" krizi sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci arınma çağrısıyla parti içindeki gerilim yeni bir boyut kazandı. CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti binasında bulunan fotoğrafı duvardan indirildi.
ARINMA ÇIKIŞI CHP'Yİ İKİYE BÖLDÜ
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine siyasette ahlak vurgusu yaparak "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun 6 ay arayla yaptığı ikinci arınma çıkışı bazı parti kurmayları tarafından destek görürken, bir kısım vekiller tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefet kanadında yaşanan arınma krizi partide bölünmeyi de beraberinde getirdi.
PARTİ BİNASINDAN KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI KALDIRILDI
CHP Akçakoca parti binasında bir grup partili tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan kaldırarak eski genel başkana tepki gösterdi.
Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca İlçe Teşkilatı olarak sadece Akçakoca'da değil Türkiye'nin dört bir yanında halkımız adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ideolojik ve stratejik olarak yanlış bir yola sürüklediğini kabul ediyor ve onun simgesini duvarlarımızdan indiriyoruz. Bu karar; halkın hakikat arayışını siyasette namuslu ve doğru bir duruşun talibidir.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavırları açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşımaktan başka bir anlama gelmiyor. Bu söylem ve politikalar, ülkenin demokratik geleceğine zarar veriyor. Bizler AK Parti'nin çıkarları için değil halkın iradesi ve milletin menfaati için duruyoruz. Bu resmi biz indiriyoruz. Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz" diyerek Kılıçdaroğu'nun fotoğrafını duvardan indirdi.