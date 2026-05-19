CANLI YAYIN

3 ilde DEAŞ'a yönelik düğmeye basıldı: 110 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
3 ilde DEAŞ'a yönelik düğmeye basıldı: 110 şüpheli gözaltında

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 110 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, illegal derneklerde ders düzenledikleri, küçük yaştaki çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 110 şüpheli yakalandı.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE DEV OPERASYON: 3 İLDE 110 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞlıya operasyonKırmızı bültenle aranan DEAŞlıya operasyon KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LIYA OPERASYON
DEAŞın ikinci komutanı etkisiz hale getirildi!DEAŞın ikinci komutanı etkisiz hale getirildi! DEAŞ'IN İKİNCİ KOMUTANI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
47 ilde DEAŞ operasyonu! 324 şüpheli yakalandı47 ilde DEAŞ operasyonu! 324 şüpheli yakalandı 47 İLDE DEAŞ OPERASYONU! 324 ŞÜPHELİ YAKALANDI
DEAŞ’ın kripto para hücrelerine darbeDEAŞ’ın kripto para hücrelerine darbe DEAŞ'IN KRİPTO PARA HÜCRELERİNE DARBE
DEAŞ'ın kripto para hücrelerine darbe

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın