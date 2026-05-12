DEAŞ’ın kripto para hücrelerine darbe: 43 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük çaplı çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemelerde; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kripto para adreslerinin, terör örgütü bağlantılı bazı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.

Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) ÖRGÜTÜ FONLAYAN 43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açık kaynak ve MASAK verilerinde; söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı ve bu paraların Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensuplarına aktarıldığı saptandı. İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlar düzenlendi. 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.