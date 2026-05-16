Eskişehir’de sınır dışı işlemleri için göç merkezine teslim edilen Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho’nun Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. DEAŞ bağlantısı nedeniyle aranan şüpheli, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİŞEHİR'DE KIRMIZI BÜLTEN OPERASYONU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho hakkında yürütülen incelemede kritik bir tespitte bulundu.

37 yaşındaki şüphelinin, Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ SIRASINDA TESPİT EDİLDİ

Hakkında giriş yasağı ve genel güvenlik kapsamında G-87 tahdit kodu bulunan Sheekho, 13 Mayıs'ta sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede kırmızı bülten kaydı ortaya çıkınca süreç adli soruşturmaya dönüştü.

BAŞSAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Başsavcılıkta ifadesi alınan şüpheli hakkında, kırmızı bülten içeriği ve dosya kapsamındaki bilgiler birlikte değerlendirildi.

Savcılık, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenleri bulunduğu kanaatine vardı.

DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, 15 Mayıs'ta tutuklanması talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Şüpheli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

