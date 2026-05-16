DEAŞ'ın ikinci komutanı Ebu Bilal El Minuki etkisiz hale getirildi!

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ’a küresel çapta ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. Trump, örgütün dünya genelindeki "iki numaralı ismi" ve ikinci komutanı olan Ebu Bilal El Minuki’nin, ABD ile Nijerya’nın ortak operasyonunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Trump, operasyonla birlikte DEAŞ'ın küresel operasyonunun büyük ölçüde azaldığını belirtti.