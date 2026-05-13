İmamoğlu'nun casusluk davasında ara karar!

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dava 6 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün ile avukatları hazır bulundu. Dün sanıkların savunmalarını tamamlaması ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısı ara mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından, İBB'ye ait kullanılan IP adreslerinin ve ilgili sunucu sağlayıcılarının istenilmesi talep edildi.

MİT VE TERÖRLE MÜCADELEDEN SORULACAK

Dava konusu olan bazı elektronik postaların göndericilerinin gerçek olup olmadığının, suç tarihinde İBB'de çalışıp çalışmadıklarının tespiti ve "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasını isteyen savcı, ayrıca ilgili e-mail hesapları üzerinden "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere bağlı mail server, VPN, active directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespitinin incelenmesini talep etti.

Mütalaada, log kayıtları incelenerek yetkisiz erişim, veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulguları varsa tespit edilmesi, ham verilerin düzenlenerek rapor haline getirilmesi de istendi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Savcı mütalaasında, üzerine atılı suç bakımından suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süre ile atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olması, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmaması ve adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olmayacağı gerekçeleriyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi.