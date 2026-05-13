İmamoğlu'nun casusluk davasında gelişme: Tutukluluğun devamı istendi

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın 'siyasal casusluk' suçlamasıyla Silivri'de yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda açıklanan ara mütalaa da savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün hakkında 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yeni gelişme yaşandı.

CASUSLUK DAVASINDA SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI MİLYONLUK VURGUNUN ŞİFRELERİ

İBB koridorlarında yankılanan yolsuzluk iddiaları, davanın 37. gününde de mahkeme salonunda tansiyonu yükseltti. Sürecin her anını takip eden A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 37. gün dava devam ediyor. Öyle ki geride bıraktığımız gün önemli durumlar gerçekleşmişti" ifadelerini kullandı. Yolsuzluk dosyasının en dikkat çekici noktasını aktaran Vural, "Murat Gül İbrahimoğlu'nun güvenlik ve koruma amiri olan kişinin özellikle 41 milyon TL çekmek gibi bir suçlaması söz konusuydu. Bu suçlamayla alakalı da Torunlar kendisi savunmasını yapmıştı. Bugün de yine farklı kişilerle bu dava devam ediyor" sözleriyle vurgunun boyutunu ve savunma hattındaki hareketliliği gözler önüne serdi.



CASUSLUK DAVASINDA GELİŞME: SAVCILIK MÜTALAASINI VERDİ

Sadece yolsuzluk değil, devletin güvenliğini de ilgilendiren casusluk iddiaları dosyanın en karanlık yönünü oluşturuyor. Adliye binasından en sıcak gelişmeleri aktaran Ahmet Nazif Vural, "Casusluk davasındaki en sıcak gelişme ise savcılığın ara mütalaasını vermiş olmasıdır. Savcılığın vermiş olduğu mütalaada, şu an halihazırda tutuklu bulunan sanıkların dördünün de tutukluluk hallerinin devamı talep ediliyor" şeklinde konuştu. Savcılık makamının kararlı duruşu, davanın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyarken, hukuk çevrelerinde davanın bir 'ateş hattı' olduğu yorumları yapılıyor.



MİT VE TEM DEVREYE GİRDİ: DELİLLER GÜÇLENDİRİLİYOR

Dava dosyasındaki iddiaların somutlaştırılması için devletin en kritik birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığı deşifre edildi. Ahmet Nazif Vural, delillerin karartılmaması ve gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılması için atılan adımları şu sözlerle aktardı: "Savcılık makamı mütalaasında; halihazırda bulunan delillerin ve daha da fazla olması beklenen delillerin somutlaştırılması, yine delillerin güçlendirilebilmesi amacıyla hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hem de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinden alınacak destekle birlikte İBB'nin içinde yer alan çeşitli casusluk iddialarına dair yeni bilgilerin istenilmesi şu an masada."



YENİ İDDİALAR SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Soruşturmanın sadece mevcut sanıklarla sınırlı kalmayabileceği ve her yeni bilginin yeni bir deprem etkisi yaratabileceği belirtiliyor. Vural, bu kritik sürecin önemini vurgulayarak, "Herhangi bir şekilde ortaya çıkabilecek yeni bir iddia, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Bu noktada o kanıtların tekraren sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi hedefe alınmış durumda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, belediye içindeki karanlık yapılanmanın tüm kollarıyla deşifre edilmesi için yürütülen titiz çalışmanın bir kanıtı niteliğinde.



DURUŞMA SALONUNDA SAVUNMA MESAİSİ

Savcılığın mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların savunmalarını dinlemeye başladı. Ahmet Nazif Vural, duruşma salonundaki hareketli anları, "Savcılık makamı; Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Akçay (Özkan) ve beraberinde Hüseyin Gün'ün de tutukluluk hallerinin devamı için bir talepte bulundu. Şu an an itibarıyla da mahkeme salonunda müdafilerin ve avukatların savunmaları devam ediyor" sözleriyle bildirdi. Savunma sıralamasına dair detayları da paylaşan Vural, "Ekrem İmamoğlu, hemen arkasından Merdan Yanardağ savunmalarını gerçekleştirdi. Bu savunmaların arkasından Necati Özkan'ın savunması yapıldı ve son olarak da Hüseyin Gün'ün savunması tamamlandı" diyerek tarihi tanıklığı sürdürdü.



KARAR ANI BEKLENİYOR: ADALET YERİNİ BULACAK MI?

İBB'deki yolsuzluk ve casusluk düğümünün çözülmesi için artık gözler mahkeme heyetinin vereceği ara karara çevrilmiş durumda. Sürecin finaline dair öngörülerini paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Hüseyin Gün'ün avukatının savunmaya başlamasının ardından müdafilerde o sıralama tam tersi şekilde devam ediyor. Mahkeme heyetinin ve mahkeme başkanının bu noktada vereceği karar oldukça önemli. Bugün veya önümüzdeki gün içerisinde bununla alakalı bir kararın çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Hem yolsuzluk hem de casusluk dosyalarının birleştiği bu tarihi davada, çıkacak karar kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ Savcılık ara mütalaasında; kullanılan ve ilgili sunucu sağlayıcılarının istenilmesi, İBB uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtlarının tespiti, söz konusu adresler üzerinden hangi kullanıcı hesapları ile giriş yapıldığının erişim tarih ve saat bilgileri ile birlikte tespiti, bu doğrultuda log kayıtlarının istenilmesi, Başkanlık, MİT ve TEM Şube Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan temin edilen İBB'ye ait kullanılan IP adresleri ve kullanıcı bilgileri ile ilgili olarak iddianamede görsellerde yer alan e-mail adreslerinin gerçek olup olmadığının tespiti, e-mail'lerde adı geçen kişilerin suç tarihlerinde İBB'de çalışıp çalışmadıklarının tespiti, İBB ve GOV.TR uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları, erişim zaman damgaları, mail oturum kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti, ilgili e-mail hesapları üzerinden İBB GOV.TR uzantılı sistemlere bağlı mail server, VPN, active directory, uzak erişim sistemleri veya diğer kurumsal sistemlere bağlantı sağlanıp sağlanmadığının tespiti, log kayıtlarının incelenerek yetkisiz veri sızıntısı veya hesap ele geçirilmesi bulgularının tespiti, gelen ham verilerin düzenlenerek rapor haline getirilmesinin istenilmesi, iddianamede ve sanıkların dijital inceleme raporlarında yer alan bilgi ve belgelerin devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olup olmadığı yönünde görüş bildirilmesinin istenilmesi, tanıkların dinlenmesi için işlem tesis edilmesi, sanıkların ve sanık müdafilerinin taleplerinin dosyaya katkı sunmayacağının anlaşıldığından reddine karar verilmesi, sanıkların üzerine atılı suç bakımından kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, atılı suçun vasfı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süre ile atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olduğu, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması, adli kontrollerin bu aşamada yeterli olmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olundu.