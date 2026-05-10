Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davası başlıyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülecek davada, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün tutuklu bulunuyor. Duruşmada, İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.

Bu arada, İmamoğlu ve Özkan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında da tutuklu bulunuyor. Söz konusu dava, cezaevi karşısındaki bir diğer duruşma salonunda devam ediyor.