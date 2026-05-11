İmamoğlu casusluktan hakim karşısında! 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

İBB'deki dev rüşvet çarkı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı. Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.

YABANCI İSTİHBARAT İZİ

İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu aktarıldı. İddianamede, İBB 2019 veri kopyalama sürecinin gündemden kaldırılması için yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün devreye girdiği aktarıldı.

Birlikte hareket eden şüphelilerin algı yarattıkları, kopyalama olayının gündemden düşürmek için çalışma yaptıkları tespit edildi. Veri kopyalamanın İmamoğlu'nun izin yazısı ile gerçekleştiği, Gün'ün vatandaşın bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığın edindiğine dikkat çekildi.