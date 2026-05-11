Köşeye sıkıştı yalana sarıldı! CHP’de Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert tepki: İçim yanıyor partinize sahip çıkın
CHP’de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet ve “etkin pişmanlık” iddiaları parti içinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Başkan Özgür Özel’in kriz yönetimini eleştirerek “İçim yanıyor. Partinize sahip çıkın” ifadelerini kullandı. Parti içinden gelen istifa çağrıları ve eleştiriler dikkat çekti.
Partisindeki skandalları görmezden gelen ve devlet yetkililerine iftira atarak suçu bastırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki büyüyor. CHP'nin içine düştüğü durumu değerlendirip partililere seslenen eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin; "İçim yanıyor. Partinize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.
Partisindeki yolsuzluk, rüşvet, taciz, şantaj çarkını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel, partisinde yaşanan krizlere 'Dur' demek yerine yalan siyasetine sarılıyor ve giderek daha da batıyor.
CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon eurolu rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürmesi gün yüzüne çıkmıştı.
Herkes CHP Başkanı Özel'den konuya ilişkin bir açıklama beklerken Özel, 8 Mayıs akşamı katıldığı programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'in iftira niteliğindeki açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, partililerden Özel'in açıklamalarına ve kayıtsızlığına öfke büyüyor.