Partisindeki yolsuzluk, rüşvet, taciz, şantaj çarkını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel, partisinde yaşanan krizlere 'Dur' demek yerine yalan siyasetine sarılıyor ve giderek daha da batıyor.

CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon eurolu rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürmesi gün yüzüne çıkmıştı.