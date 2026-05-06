Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk davasında “Rolex” ve "554 gramlık altın" detayı!

Duruşmada konuşan tanıklardan biri, Rolex marka saat alımı için kendisine kredi kartı verildiğini ve saati teslim ettiğini anlatırken, başka tanıklar da milyonlarca liralık elden para teslimleri ve altın karşılığı yapılan transferlere ilişkin ifadeler verdi.

DÖVİZ BÜROSUNDAN YÜKLÜ MİKTARDA ALIMLAR

Bir döviz bürosundan yapılan işlemle ilgili tanık olarak dinlenen İsmail Hilmi Şanlı, 25 yıldır döviz bürosunda çalıştığını belirterek, yüklü miktarda alım satım işlemlerine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Şanlı, "Müşteri geldiği zaman altın isteyen olursa başka firmaya yönlendiririz. Yüklü miktarda alım satım olduğundan bilgim yok. Mustafa A. ve Erkan A. bizim işlerin başında durur. Bülent Ç.'yi tanımıyorum, hiç görmedim. Zeynep Kerimoğlu ile ilgili işlem hakkında hiçbir bilgim yok. Kasada hiç altın görmedim. Bir kuyumcu dükkanı ile döviz bürosunun ortaklığı var" ifadelerini kullandı.

"ZUHAL M.'YE 900 BİN TL GÖNDERDİM"

Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'e araç alımına ilişkin tanık olarak dinlenen Erdem Eylem, 2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey'in kendisinden vekalet çıkarmasını istediğini anlattı.

Eylem, "2023 yılının ocak ayında Çağrı Bey benden vekalet çıkarmamı istedi, araç alış vekaleti çıkardım. Çağrı Bey'in vermiş olduğu 730 bin TL parayı aracı satan kişiye havale yaptım. Bir ay sonra bana aracı devredeceğini söyledi, 16. Notere yönlendirdi. Ben de gidip aracı devrettim. Verilen parayı Çağrı Bey'in hesabına gönderdim. Birkaç gün sonra Zuhal M.'ye para göndermemi istedi. Verdiği hesaba ben de 900 bin TL gönderdim" dedi.