Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 34 gözaltı kararı | Zuhal Böcek de İBB soruşturmasında gözaltında
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.
34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.
Zuhal BÖCEK DE İBB SORUŞTURMASINDA GÖZALTINDA
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 2 personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.
RÜŞVET SORUŞTURMASINDA NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
İHALE SONRASI MİLYONLUK RÜŞVET İDDİASI
12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.
Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.
Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.
DÖVİZ BÜROSU VE 2 KUYUMCUYA KAYYUM ATANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
Öte yandan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk ağından uyuşturucu bataklığı da çıktı. Skandalı Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek Böcek'in WhatsApp konuşmaları ele verdi.
UYUŞTURUCU AĞI DEŞİFRE OLDU
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in rüşvet paralarını aklaması ve belediye araçlarıyla taşınan kokainler dosyaya girdi.
Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in telefonunda yapılan dijital incelemeler tamamlandı. WhatsApp'taki karı-koca kavgası harami düzeni ele verdi.
"BUNU OKURLARSA ÇIKAMAM ZATEN"
WhatsApp konuşmalarının Gökhan Böcek'in eşine "Bu mesajları okurlarsa çıkamam zaten" şeklinde attığı mesaj kayıtlara geçti.
TESTLER POZİTİF
Öte yandan Antalya'da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. İki ismin de kıl örneklerinde kokain adlı uyuşturucu maddeye rastlandı.