CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında dosyaya giren 8 GB'lık kamera kayıtları, Antalya'daki para trafiğini yeni bir boyuta taşıdı. Bu kapsamda Ahaber.com.tr'nin ulaştığı Finike Döviz bürosundan ulaştığı görüntülerde Gökhan Böcek'in akrabalarıyla döviz teslim aldığı ve valizle bürodan ayrıldığı saniye saniye saniye kameraya yansıdı.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 1

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek 20 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edilmişti.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 2

GÖKHAN BÖCEK RÜŞVET PARALARINI BÖYLE TAŞIMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Örgütlü Suçlar" soruşturmasında iş insanı Ali Yılmaz'ın verdiği ifade dosyaya damga vurdu. Soruşturma kapsamında ifade veren Yılmaz, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi.

Dosyada en kritik başlıklardan biri ise Finike Döviz bürosuna ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası kayıtları oldu. Kayyum atanmasının ardından silindiği iddia edilen ancak daha sonra kurtarıldığı belirtilen görüntüler, savcılığa teslim edildi.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 3

GÖRÜNTÜLERE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Bu kapsamda ahaber.com.tr'nin Finike Döviz bürosu anlarındaki ulaştığı görüntülerde Gökhan Böcek'in akrabalarıyla döviz teslim aldığı ve valizle bürodan ayrıldığı saniye saniye saniye kameraya yansıdı.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 4

Finike Döviz bürosuna kayyum atanmasının ardından kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları, Antalya'daki rüşvet ve imar yolsuzluğu iddialarını yeni boyuta taşıdı.

Görüntülerde Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in adamının "valiz dolusu para" taşıdığı anlar yer aldı.

Tutanaklarda rüşvet paralarının bu büroda dövize çevrildiği yer alıyor.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 5

İŞTE DAKİKA DAKİKA TARİH TARİH O GÖRÜNTÜLER...

Soruşturma dosyasına giren görüntülere ilişkin tarih ve saat bilgileri de dikkat çekti.

Gökhan Böcek'in Finike Döviz'den para tahsilatı yaptığı öne sürülen görüntülerin tarihi 26 Aralık 2024 olarak kayda geçti. Kayıtlarda giriş saatinin 13.15, çıkış saatinin ise 13.47 olduğu belirtildi.

Gökhan Böcek ile ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun Finike Döviz'de bulunduğu görüntülerin ise 18 Kasım 2024 tarihine ait olduğu ifade edildi. Dosyada giriş saatinin 14.26, çıkış saatinin ise 14.40 olduğu bilgisi yer aldı.

Gökhan Böcek ile ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav'ın da 27 Aralık 2024 tarihinde Finike Döviz bürosunda görüntülendiği öne sürüldü.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 6

MASAK'A "ŞÜPHELİ İŞLEM" BİLDİRİMİ

Dosyada dikkat çeken en kritik detaylardan biri de MASAK bildirimi oldu. İş insanı Ali Yılmaz'ın ifadesine göre Finike Döviz yönetimi, Gökhan Böcek ile bağlantılı olduğu öne sürülen Mete Yapal ve Bülent Çeken isimlerine gönderilen para transferleri nedeniyle MASAK'a "şüpheli işlem bildirimi" yaptı.

İfadeye göre 30 Ekim 2024 ve 26 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen para transferlerinin ardından resmi bildirimde bulunuldu.

Bu gelişme, döviz bürosu üzerinden gerçekleştiği öne sürülen para hareketlerinin yasal denetim radarına takıldığını ortaya koyarken, soruşturmanın merkezindeki mali trafiğin boyutunu da gözler önüne serdi.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 7

BÖCEK'İN, OĞLUNUN VE GELİNİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.

Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı 8
Antalyada yolsuzluk davası: Böcekin bilgisi vardı ANTALYA'DA YOLSUZLUK DAVASI: BÖCEK'İN BİLGİSİ VARDI
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI
Muhittin Böcekin 2 şoförü tutuklandı! MUHİTTİN BÖCEK'İN 2 ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI!
Mobil uygulamalarımızı indirin