Gökhan Böcek’in Finike Döviz’deki para trafiği kamerada: Büyük valizle çıktı
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Örgütlü Suçlar" soruşturması kapsamında dosyaya giren 8 GB'lık kamera kayıtları, Antalya'daki para trafiğini yeni bir boyuta taşıdı. Bu kapsamda Ahaber.com.tr'nin ulaştığı Finike Döviz bürosundan ulaştığı görüntülerde Gökhan Böcek'in akrabalarıyla döviz teslim aldığı ve valizle bürodan ayrıldığı saniye saniye saniye kameraya yansıdı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek 20 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edilmişti.
GÖKHAN BÖCEK RÜŞVET PARALARINI BÖYLE TAŞIMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Örgütlü Suçlar" soruşturmasında iş insanı Ali Yılmaz'ın verdiği ifade dosyaya damga vurdu. Soruşturma kapsamında ifade veren Yılmaz, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi.
Dosyada en kritik başlıklardan biri ise Finike Döviz bürosuna ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası kayıtları oldu. Kayyum atanmasının ardından silindiği iddia edilen ancak daha sonra kurtarıldığı belirtilen görüntüler, savcılığa teslim edildi.
GÖRÜNTÜLERE AHABER.COM.TR ULAŞTI
Finike Döviz bürosuna kayyum atanmasının ardından kurtarılan 8 GB boyutundaki kamera kayıtları, Antalya'daki rüşvet ve imar yolsuzluğu iddialarını yeni boyuta taşıdı.
Görüntülerde Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in adamının "valiz dolusu para" taşıdığı anlar yer aldı.
Tutanaklarda rüşvet paralarının bu büroda dövize çevrildiği yer alıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA TARİH TARİH O GÖRÜNTÜLER...
Soruşturma dosyasına giren görüntülere ilişkin tarih ve saat bilgileri de dikkat çekti.
Gökhan Böcek'in Finike Döviz'den para tahsilatı yaptığı öne sürülen görüntülerin tarihi 26 Aralık 2024 olarak kayda geçti. Kayıtlarda giriş saatinin 13.15, çıkış saatinin ise 13.47 olduğu belirtildi.
Gökhan Böcek ile ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun Finike Döviz'de bulunduğu görüntülerin ise 18 Kasım 2024 tarihine ait olduğu ifade edildi. Dosyada giriş saatinin 14.26, çıkış saatinin ise 14.40 olduğu bilgisi yer aldı.
Gökhan Böcek ile ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav'ın da 27 Aralık 2024 tarihinde Finike Döviz bürosunda görüntülendiği öne sürüldü.