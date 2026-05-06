Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya da sıçradı! 8 ayda 28 milyonluk ihale

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre tutuklananlar arasında Muğla merkezli iş insanları C.M. ve H.V. de yer alıyordu. Tutuklanan 2 ismin, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de peş peşe orta ve büyük ölçekli işler aldığı ortaya çıktı.

Prodüksiyon, menajerlik ve organizasyon sektöründe faaliyet yürüten ve ANSET soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli C.M.'nin, özellikle Kasım 2024-Nisan 2025 tarihlerinde Belediyeden 8 ayrı iş alması dikkat çekti. Bu etkinliklerin arasında yer alan "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" organizasyon işinin yaklaşık 10 milyon liralık sözleşme bedeliyle C.M. tarafından üstlenildiği görüldü. C.M.'nin ayrıca Belediyeden "Çin heyetinin Muğla Ziyareti Organizasyonu", "Turizm Haftası Gala Yemeği Organizasyonu" ve "Türk Bayrağı Alım İşi" gibi çeşitli işleri de aldığı belirtildi.CH

3 İŞE 12,8 MİLYON LİRA



Yine organizasyon sektöründe faaliyet yürüten ve ANSET soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli H.V'nin de Muğla Büyükşehir Belediyesinden peş peşe işler alması dikkatlerden kaçmadı.

H.V'ye ait organizasyon şirketinin, 2025 yılı mart-temmuz döneminde 3 farklı iş için toplam 12,8 milyon liralık sözleşme bedeliyle Belediyeye hizmet sağladığı kayıtlarda yer aldı. "2025 Rusya Moskova MITT Fuarı Organizasyon Hizmeti Alım İşi" için sözleşme bedeli yaklaşık 9 milyon lira olurken, "2025 Çin ITB Şangay Fuarı Organizasyonu Hizmet Alım İşi" için sözleşme bedeli de 3,4 milyon lira olarak dikkati çekti.