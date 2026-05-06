Büyükçekmece’deki 300 milyonluk villa devrinden İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı!

Soruşturma konusu olan usulsüz yapıların ve rüşvet trafiğine konu olan taşınmazların toplam piyasa değerinin yaklaşık 8 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Belediye yönetiminin müteahhitlere yönelik kurduğu sistematik kumpas, adli kayıtlara tüm detaylarıyla girdi.



Süreç, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın, "Asfaltçılara borcumuz var, personel maaşını ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım" diyerek müteahhitten açıkça mülk talep etmesiyle başladı. Bu hukuksuz talebi reddeden iş insanları, anında belediyenin baskı mekanizmasıyla karşı karşıya kaldı.



Müteahhit geri adım atmayınca, belediye yönetimi idari gücünü bir silah gibi kullandı; projedeki villa sayısı bir gecede 239'dan 225'e düşürülürken, şantiye alanı zabıta ekiplerince ablukaya alınarak peş peşe ağır cezalar kesildi. Ticari hayatı bitirilme noktasına getirilen ve kıskaca alınan müteahhit, baskılara daha fazla dayanamayarak güncel değeri yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet lüks villayı belediyenin işaret ettiği yol bakım çalışmasını yapan şirkete asfalt tedarik eden Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat firmasına devretmek zorunda kaldı.

300 MİLYONLUK 2 VİLLA



239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidi Hayrettin Mermer soruşturma kapsamında verdiği ifadede belediyede dönen rüşvet çarkını ifşa etti. Mermer, "Villaları Trend İnşaat Tic. Ltd. Şti şirketine devrettik. Devir tarihimiz 11 Ekim 2022'dir. İki villayı toplamda 14 milyon 500 bin liraya saydık. Firma göstermelik olarak site önünde çalışma yaptı ancak devamında hiçbir şey yapmadı. Belediye ile çok defa görüştüm her defasında 'yolu yapacağız' dediler. Ancak bu zamana kadar yapılmadı" dedi.