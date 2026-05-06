Büyükçekmece’deki 300 milyonluk villa devrinden İmamoğlu’nun kasası Ali Nuhoğlu çıktı!
Boğaz'a nazır 1.5 milyar lira değerinde 3 villayı paravan şirket üzerinden yok pahasına İmamoğlu İnşaat'a devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında da rol aldı. Nuhoğlu'nun bir müteahhitten rüşvet olarak istenen 300 milyonluk 2 villayı 'kasa' olarak devraldığı ortaya çıktı.
2019'da İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından megakentte kurduğu "SİSTEM"de Sarıyer Emirgan'da İSKİ'den hak edişleri karşılığı aldığı boğaza nazır 1.5 milyar lira değerindeki 3 villayı üzerine alıp İmamoğlu'nun şirketine devreden Ali Nuhoğlu'nun, Büyükçekmece'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında da boy gösterdiği ortaya çıktı.
2022 yılında 239 adet villayı kapsayan Brand Vadi projesinin müteahhidinin, yaklaşık 300 milyon lira olan 2 adet villanın belediye yetkililerine rüşvet olarak verilmek üzere işadamı Ali Nuhoğlu'na devrettiği belirlendi. Müteahhit Hayrettin Mermer villaları zorla 14 milyon 500 bin liraya devrettiklerini söyledi.
AYNI ÇARK BÜYÜKÇEKMECE'DE
Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun 'siyasi yol arkadaşı' olan eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, Büyükçekmece'de kurduğu sistemin de aynı yöntemle işlediği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yer alan ifadelere göre, Akgün ilçede dev projeler yapan müteahhitlere adeta çöktü.
ESM Yapı'nın sahibi Ahmet Murat Mermer ve İbrahim Emre Mermer'in savcılık makamına sunduğu itiraflar, rüşvet çarkının baskı ve şantajla nasıl işletildiğini kanıtladı. 239 villalık 5+1'den 10+1'e kadar seçenekle oluşturulan "Brand Vadi" projesi için ruhsat alan işadamları, Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak tarafından makama çağrılarak açıkça haraç istendi.