Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar: Mühittin Böcek'in paralardan haberi vardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında görülen davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada mağdurlar dinlenirken kirli çarkta dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

"GÖKHAN'IN TEHDİTLERİNİN ENGELLEMEK İÇİN ARACI KİRALAMA YOLUNU SEÇTİM"

Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde sorun çıkardığını iddia eden Emin H., "Büyükşehir Belediyesi birkaç eksik çıkardı, örneğin mescit olmadığı yönünde olumsuz yanıt verdi. Biz de bu talepleri karşıladık. Sonra tekrar başvuru yaptık ve işimizin çözülmesi lazımdı. Ancak 5-6 ay çözülmedi. Daha sonra Serkan T. ile görüştük. Gökhan Böcek de geldi. Bu işin çözülmesi için Serkan'ın çocuğunun eğitim masraflarını karşılamamı ve kendisine de bir araba almam gerektiğini belirtti. Bu talepleri karşılamazsam, Muhittin Böcek başkan olduğu sürece işlerimin çözülemeyeceğini söyledi. Eğer bu talepleri karşılamazsam hiçbir işimin çözülemeyeceğini söyledi. Ben de lüks marka bir aracı kiraladım. Gökhan'ın tehditlerini kısmen engellemek için araç kiralama yolunu seçtim. Faturalarını da ben kestim. Benden baskı ile elde ettikleri bu giderler için icra takibi başlattım. Kira sözleşmelerini aylık belirledik" ifadelerini kullandı.

"İSTASYONLARIM DA MÜHÜRLENİR KORKUSUYLA ARACI VERMEK ZORUNDA KALDIM"

Tutuksuz sanık Yıldız M.'den alınan aracın detaylarını anlatan Emin H., "Gökhan, baldızının bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Plazada kırmızı renk bir araç beğenmiş. Personele 'Aracın parasını almadan satış yapmayın' dedim. Ancak aracı teslim alacağı gün, belediyenin yapı kontrol ekipleri petrol ofisime giderek cezai işlem uygulamış. Gökhan da bu tür olayların devamının gelebileceğini ima ederek, aracı almaya geldiğini söyledi. Ben de diğer istasyonlarım da mühürlenir korkusuyla aracı vermek zorunda kaldım. Ancak borcunu açık bıraktık. Bir ödeme yapılmadı. Yine bu araç için de icra takibi başlattım" diye konuştu.

İMAMOĞLU AİLESİ İÇİN 50 BİN DOLAR İDDİASI

Gökhan Böcek'e birkaç kez daha para verdiğini kaydeden Emin H., şöyle konuştu:

"Gökhan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tutuklanmasından sonra ailesine yardım topladığını, bana da 50 bin dolar düştüğünü söyledi. Ardından Muhittin Böcek beni aradı, 'Gökhan seni aramış, talebi yerine getir' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı beni aradığı için işlerime zarar gelir korkusuyla 300 bin TL verdim. İstasyonum 50 yıldır ailemize ait, bulunduğu iki arsanın birleştirilmesi ve düzenleme yapılması için başvuruda bulundum. Gökhan bana bu konuyu kendisi açtı, 'Senin iş yerinin takibini ben yapayım' dedi. Ben de Akın A. isimli şahısla işimi ilerletiyordum. Gökhan yine bir gün yanıma gelip iş yerim hakkında şikayetler olduğunu söyledi. Benim zarar görmemem için işi kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Ben de onun ekibiyle çalışmaya başladım. Bu iş için yine 50 bin dolara anlaşma yaptık. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."