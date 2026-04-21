Antalya'nın Serik ilçesinde, 'Tefecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin 149 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

140 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile 1 kişinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili şüphelilere ait yaklaşık değeri 149 milyon TL olan farklı sayılarda araç, arsa, tarla ve mesken olmak üzere taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu. 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.