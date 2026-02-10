Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında iddianame kabul edildi! Böcek'e hapis talebi

Türkiye gündemine oturan Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme yaşandı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve şehrin eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan dahil 41 şüpheli için düzenlenen 702 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

BÖCEK'E HAPİS TALEBİ

İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek'in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BÖCEK'E 15 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, davanın ilk duruşmasının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık"ve"iftira''suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendiği kaydedildi.

İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında"icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve"suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması'' suçlarından cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden İlker Arslan'a "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve"haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'e yardım eden sıfatıyla"icbar suretiyle irtikap"ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması'' ile "nüfuz ticareti"suçlarından ceza verilmesinin talep edildiği vurgulandı.