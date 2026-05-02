Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim”
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında sis perdesi 6 yıl sonra aralandı. Genç kızın organize bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Sonel, oğluna yönelik ağır suçlamalardan, kayıp sim kart trafiğine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor.
Tunceli'de 6 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ederken, tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesine SABAH ulaştı.
Soruşturmanın en kritik noktalarından biri olan eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddialar, savcılık sorgusunda geniş yer buldu. Yöneltilen sorulara yanıt veren Sonel, "Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını, herhangi bir tanışıklığının olmadığını" savundu.
Gülistan Doku'nun oğluyla ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Sonel, "Kesinlikle iftira olduğunu" iddia etti. Cinayet ve gizli defin suçlamalarını reddeden eski Vali, "Oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceğini" savunarak hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Gülistan Doku'ya ait kayıp sim kartın usulsüz bir şekilde incelenmesi ve bir komisere gönderilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Sonel, "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim." ifadelerini kullandı.