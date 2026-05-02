Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim”

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında sis perdesi 6 yıl sonra aralandı. Genç kızın organize bir cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Sonel, oğluna yönelik ağır suçlamalardan, kayıp sim kart trafiğine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 1

Tunceli'de 6 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması devam ederken, tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesine SABAH ulaştı.

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri olan eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddialar, savcılık sorgusunda geniş yer buldu. Yöneltilen sorulara yanıt veren Sonel, "Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını, herhangi bir tanışıklığının olmadığını" savundu.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 2

Gülistan Doku'nun oğluyla ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialara sert tepki gösteren Sonel, "Kesinlikle iftira olduğunu" iddia etti. Cinayet ve gizli defin suçlamalarını reddeden eski Vali, "Oğlunun aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyeceğini" savunarak hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Gülistan Doku'ya ait kayıp sim kartın usulsüz bir şekilde incelenmesi ve bir komisere gönderilmesiyle ilgili soruya yanıt veren Sonel, "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu gereğini yapın diyerek görevlendirdim." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 3

Olayın gelişimini anlatan Sonel, "Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında 'Sayın valim bir sim kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim." sözleriyle süreci aktardı.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 4

SAVCININ TELEFON KAYITLARI SORUSUNA ÇELİŞKİLİ YANIT

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile görüşme yaptınız sorusuna eski Vali Tuncay Sonel, önce Gökhan'la önce görüşmesini hatırlamadığını söyledi. Ancak savcının farklı tarihlerde yapılan görüşmelerin tespit edildiğini söylemesi üzerine Gökhan ile görüşmesini kabul etti. Gökhan Ertok ile 18 Ocak 2020 tarihinde saat 09:39:26'da 7 saniye ve saat 09:39:46'da 225 saniye görüşme soruldu.

Savcılık makamının, sim kartı inceleyen komiser Gökhan Ertok ile yapılan çok sayıda görüşmeyi hatırlatması üzerine eski Vali önce duraksadı.

Görüşmeleri başta hatırlamadığını söyleyen Tuncay Sonel, teknik verilerin ortaya konulması üzerine, "Gökhan'la görüşmemi hatırlamıyorum. Ama görüşmüş olabilirim. Görüşmüş isem de bizi kayıp kızımıza götürecek bir şey bulabilir miyiz diye sormuşumdur." şeklinde konuştu.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 5

2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen yoğun telefon trafiğiyle ilgili savunma yapan Sonel, "Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz." dedi.

Savcılığın, 11, 12, 15 ve 28 Ocak 2020 tarihlerinde de Gökhan Ertok ile defalarca görüştüğünü tespit etmesi üzerine baskı altında kalan Tuncay Sonel, bu trafiği devletin zirvesinden gelen telefonlarla gerekçelendirdi.

Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim” - 6

Sonel, savcılık makamına "Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Bunun dışında başka bir sebebi olamaz. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakında takip ettim." iddiasında bulundu.

