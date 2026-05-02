Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’den çelişkili ifade: “SIM kartını ben gönderdim”

Olayın gelişimini anlatan Sonel, "Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında 'Sayın valim bir sim kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Koruma polisi arkadaşımıza bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere bir baktıralım diye gönderttim." sözleriyle süreci aktardı.

SAVCININ TELEFON KAYITLARI SORUSUNA ÇELİŞKİLİ YANIT

Gülistan Doku'nun sim kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile görüşme yaptınız sorusuna eski Vali Tuncay Sonel, önce Gökhan'la önce görüşmesini hatırlamadığını söyledi. Ancak savcının farklı tarihlerde yapılan görüşmelerin tespit edildiğini söylemesi üzerine Gökhan ile görüşmesini kabul etti. Gökhan Ertok ile 18 Ocak 2020 tarihinde saat 09:39:26'da 7 saniye ve saat 09:39:46'da 225 saniye görüşme soruldu.

Savcılık makamının, sim kartı inceleyen komiser Gökhan Ertok ile yapılan çok sayıda görüşmeyi hatırlatması üzerine eski Vali önce duraksadı.

Görüşmeleri başta hatırlamadığını söyleyen Tuncay Sonel, teknik verilerin ortaya konulması üzerine, "Gökhan'la görüşmemi hatırlamıyorum. Ama görüşmüş olabilirim. Görüşmüş isem de bizi kayıp kızımıza götürecek bir şey bulabilir miyiz diye sormuşumdur." şeklinde konuştu.