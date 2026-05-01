Resmi Gazete’de yayımlandı: TBMM'de okul saldırıları komisyonu oluşturuldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul olayları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri araştırmak amacıyla kurulan TBMM komisyonunun üyeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. 22 üyeden oluşan komisyon, 3 ay boyunca çalışarak çözüm önerileri geliştirecek.

TBMM'nin, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve katipliğine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

Çalışma süresi 3 ay olan ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek komisyonun üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Komisyon Üyeleri:

AK PARTİ:

Hasan Arslan (Afyonkarahisar)

Mehmet Emin Öz (Erzurum)

Yıldız Konal Süslü (İstanbul)

İrfan Karatutlu (Kahramanmaraş)

Latif Selvi (Konya)

Mustafa Hamarat (Ordu)

Nazım Maviş (Sinop)

Mehmet Ali Cevheri (Şanlıurfa)

MHP:

Zuhal Karakoç (Kahramanmaraş)

CHP:

Suat Özçağdaş (İstanbul)

Murat Bakan (İzmir)

Ali Öztunç (Kahramanmaraş)

Gizem Özcan (Muğla)

Mahmut Tanal (Şanlıurfa)

DEM PARTİ:

Yılmaz Hun (Iğdır)

Beritan Güneş Altın (Mardin)

İYİ PARTİ:

Şenol Sunat (Manisa)

YENİ YOL PARTİSİ: