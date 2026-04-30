Okullarda yeni dönem: Sessiz çığlıklar duyulacak: TBMM'den "Alo Zorbalık" hamlesi

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 07:59 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 08:09 ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu, okullarda giderek artan şiddet ve zorbalık olaylarına karşı hazırladığı kapsamlı eylem planını tamamladı. Bugün görüşülecek raporda, en dikkat çekici maddelerden biri olan "Alo Zorbalık" hattı, çocukların hem okulda hem de dijital dünyada kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak dijital bir kalkan görevi görecek.

Takvim Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre bugün görüşülecek raporda toplumsal seferberlik anlayışının yaygınlaştırılması tespiti yapılırken, şu önerilerde bulunuldu:

AKRAN ARABULUCULUĞU

-Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak. -Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak. -Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

-Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak. -Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak. -Mahalle bazında veya kamu kurumlarında (örneğin sosyal hizmet merkezleri), çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek.