Okullarda yeni tedbirler! Bakan Tekin tek tek sıraladı: Güvenli iklim güçlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak 7 basamaklı güvenlik önlemlerinin ayrıntılarını açıkladı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada "Okullardaki güvenli iklim güçlenecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda alınacak tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Bakan Tekin, okul güvenliğine ilişkin yeni tedbir paketini açıkladı. Fiziki önlemlerin yanı sıra dijital risk alanlarını da kapsayan düzenlemelerle, yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemlerinin devreye alınacağını duyurdu. Bakanlıklar arası veri entegrasyonu, siber devriye faaliyetlerinin artırılması ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle okullarda daha güvenli bir ortam hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in konuşmasından öne çıkan satır başları:

Değerli Basın Mensupları,

Saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz

Sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

23 NİSAN VE MİLLİ BİRLİK MESAJI

Nisan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Çocuk" yaklaşımıyla tüm okullarımızda millî birlik ve beraberliğimizi tahkim edecek, toplumsal dayanışmamızı güçlendirecek etkinlikler yapıldı. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, bize bu değerleri miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi hürmetle ve şükranla yad ediyoruz.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ HADİSELER ÜZERİNE

Bugün burada sizlerle milletçe hepimizin yüreğinde ve hafızasında derin bir acı bırakan Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler sonrasında güvenli okul mimarisi konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden Ayla öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı yavrularımıza acil şifalar niyaz ediyor; kederli ailelerimize, yakınlarına, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrımızı artırsın, milletimizi her türlü afetten, felaketten ve böylesi tarifsiz acılardan muhafaza eylesin.

Acılı ailelerimizi ziyaret ettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız adına kendilerine taahhüt ettiğimiz gibi bu menfur saldırının arkasındaki bütün saikleri en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için var gücümüzle çalışacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.

EĞİTİMDE MESULİYET UFKU VE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

Yaşanan bu üzücü hadiseler, üzerinde ciddiyetle durmamız gereken bazı temel hakikatleri hepimizin önüne bir kez daha sermiştir. Biz bugün bu meseleye insanı, aileyi, okulu ve toplumsal iklimi birlikte düşünen bir mesuliyet ufkundan bakmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın güven içinde olmalarını konuşurken onların iç dünyasını, milli ve manevi duygularını, aidiyet bağlarını ve maruz kaldıkları bütün etkileri aynı ciddiyetle ele almak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz.

AK Parti Hükûmetleri olarak eğitimi bilgi, beceri ve değer bütünlüğü içinde ele almaya gayret ettik. Bu doğrultuda biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren milli ve manevi değerlerimizin oluşturduğu zeminde aileyi eğitimin asli paydaşı olarak görmemiz, anne-baba ile çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirmeye dönük ısrarımız, okul-aile iş birliğini güçlendiren ve farklı başlıklarda hayata geçirdiğimiz çalışmalar hep bu anlayışın neticesidir.

Muradımız, evlatlarımızı şiddetin, savrulmanın, dijital karanlığın ve riskli yalnızlıkların kıyısından çekip almak, kabiliyetlerini iyiye, doğruya ve güzele yöneltmek, onları bir anlam derinliği içinde aklıselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi bir şahsiyete ulaştırmaktır. Bütün eğitim politikalarımızın nihai amacı kökleriyle sağlam bağlar kuran, çağın şartlarını doğru değerlendiren, imkanlarından istifade eden, anlam dünyası güçlü, iradesi sağlam, istikameti net, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir.

MAARİF AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİN FEDAKARLIĞI

Biz, ülkemizin her köşesine yayılan kurumsal yapımızla, milyonlarca öğrenci ve öğretmenden oluşan büyük maarif ailesiyiz. Vatanımızın dört bir yanında her sabah sınıfının kapısını büyük bir heyecanla açan, öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatan, onun sevincine ve derdine ortak olan, istikbaline emek veren dünyanın en fedakâr öğretmenlerine sahibiz.

Ayla öğretmenimizin öğrencilerini korumak için kendisini siper eden vakur ve fedakâr duruşu da Fatma Nur öğretmenimizin, İbrahim öğretmenimizin Aybüke öğretmenimizin ve Necmettin öğretmenimizin, bu toprakların evlatları için canını ortaya koymuş tüm öğretmenlerimizin hatırası da büyük maarif ailemizin nasıl bir vicdan taşıdığını hepimize bir kez daha göstermiştir. Bu millet, çocuklarını işte böyle güzel insanlara emanet ediyor. Ben de bu büyük ailenin bir ferdi olarak, öğretmenlerimize bugün bir kez daha şükranlarımı, hürmetimi ve minnetimi ifade etmek istiyorum. Çünkü onların ortaya koyduğu emek, sabır, merhamet, mesuliyet duygusu ve fedakârlık bu memleketin geleceğini ayakta tutan büyük karakterin göstergesidir.

Şüphesiz ki acımız ortaktır. Yasımız ortaktır. Mesuliyetimiz ortaktır. Bu ortak mesuliyetin merkezinde, gözümüzün nuru, en kıymetli varlığımız olan evlatlarımız bulunuyor. Bu ülkenin çocukları, bu toprakların nadide çiçekleridir. Her biri kendine özgü güzelliğiyle dünyamızı zenginleştirir, her biri kendi istidadıyla var olur. Esasında her biri başlı başına bir âlemdir. Toprağın bağrından bin bir emekle yetişen bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, evlatlarımıza da öyle bakmak, onları öyle korumak, onları öyle kuşatmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, içinden geçtiğimiz tablonun ağırlığını da omuzlarımıza binen mesuliyeti de bütün derinliğiyle hissediyoruz.

DEVLET KURUMLARI ARASINDA EŞGÜDÜM VE MÜDAHALE SÜRECİ

Nitekim bu ağırlığın farkında olarak ilk andan itibaren devletimizin bütün kurumlarıyla sahada olduk. İlgili birimlerimiz süratle harekete geçti. Müfettiş görevlendirmeleri yapıldı. Psikososyal destek süreçlerini başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takip ve talimatlarıyla; İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve ilgili bütün kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içinde sürecin her aşamasını dikkatle takip ettik, ediyoruz. Acılı ailelerimiz başta olmak üzere hiçbir ailemizin kendisini yalnız hissetmemesi için gerekli desteği sürdürüyoruz.

Ancak burada bilhassa ifade etmek isterim ki ilk andan itibaren ortaya koyduğumuz hassasiyet ve müdahale, adım adım inşa ettiğimiz daha kapsayıcı bir mesuliyet anlayışının sahadaki tezahürüdür. Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, öğretmenlerimizin huzurla vazifesini sürdürdüğü, güvenli okul iklimini daha da güçlendirmek için kararlı adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. İzninizle şimdi bu adımları sizlere hatırlatmak istiyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ VE HAYATA GEÇİRİLEN DÜZENLEMELER

Öncelikle, göreve başlar başlamaz 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını başlattık. Eylül 2024'te uygulamaya koyduğumuz modelimizle beraber; öğrencilerimizin sosyal duygusal öğrenme becerilerini, okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi, Erdem Değer Eylem Çerçevesiyle onlara milli ve manevi değerlerimizi kazandırmayı hedefledik. Böylece sağlıklı şahsiyetlerden oluşan huzurlu toplumun temel unsuru olan yetkin ve erdemli insanı merkeze aldık. Eş zamanlı olarak Öğretmenler Odası Buluşmaları başlatarak attığımız her adımı öğretmen ve idarecilerimizle birlikte bir istişare ortamı oluşturarak, eğitimcilerimizin sesine kulak verdik. Okulun ciddiyetini, düzenini ve öğretmenin otoritesini tahkim etmeye gayret ettik. Oyunun eğitici ve iyileştirici gücünden istifade etme amacıyla okul bahçelerimizde geleneksel çocuk oyunlarımızı yaygınlaştırma çalışmalarını başlattık. Derslerde cep telefonlarına sınır getirdik. "Veli Randevu Sistemi"ni hayata geçirerek veli ziyaretlerini planlı bir yapıya kavuşturduk. Liselerde sınıfta kalmayı yeniden devreye aldık. Okul kıyafeti uygulamasını hayata geçirdik. "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgemizi yayımladık. Çıkardığımız Öğretmenlik Mesleği Kanununda yaptığımız düzenleme ile eğitim çalışanlarımıza yönelik hukuki destek mekanizmasını işletmeye başladık.

DİJİTAL DÜNYA VE ÇOCUK HAKLARI KORUMA TEDBİRLERİ

Ayrıca, dijital dünyanın çocuklarımızın zihni ve kalbi üzerinde kurduğu baskıyı görmezden gelmedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile medya okuryazarlığını, dijital okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığını müfredatın parçası hâline getirdik. Dijital Vatandaşlık Eğitimi yaklaşımını güçlendirdik. Velivizyon platformunu kurduk. Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı sistemleriyle öğretmen, veli ve okul arasındaki irtibatı daha güvenli ve daha kontrollü bir zemine taşıdık. Ülkemizin öncülüğünde dünyada ilk kez yayınlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" doğrultusunda tedbirler silsilesi oluşturduk. Siber zorbalık, dezenformasyon ve çevrim içi riskler karşısında çocuklarımızı koruyan yeni bir dikkat geliştirdik.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE OKUL AİDİYETİ

Sonrasında, bağımlılıkla mücadeleyi çocuklarımızın esenliği, karakter gelişimi ve okul aidiyetiyle birlikte ele aldık. "Duygu - Değer Temelli Dijital Esenlik" projesiyle çocuklarımızın teknoloji karşısında savunmasız kalan iç dünyasını daha yakından gözeten bir koruma çerçevesi kurduk. Dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı, sigara ve tütün bağımlılığı ile akran zorbalığı başlıklarında öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitimleri yaygınlaştırdık. Bağımlılıkta erken uyarı işaretlerinin fark edilmesine yönelik olarak Yeşilay'la iş birliğiyle veli eğitimleri yaptık. Duygu-değer temelli müdahale setleriyle çocuklarımızın risk alanları karşısında daha güçlü bir iç direnç geliştirmesini, karakterini tahkim etmesini ve kendi iradesini koruyacak bir bilinç kazanmasını hedefledik. Okul Aidiyetinin Güçlendirilmesi projeleri kapsamında çocuklarımızın kendilerini okulun tabii bir parçası olarak hissetmelerini, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler yoluyla zararlı madde ve davranışlara karşı daha güçlü bir otokontrol geliştirmelerini destekledik. Bağımlılıkla mücadeleyi, çocuklarımızı hayata bağlayan, aidiyetini kuvvetlendiren ve şahsiyetini koruyan bütüncül bir imkan olarak ele aldık.

Aileyi eğitimin merkezinde tuttuk ve bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda tekrarladık. Ailemle Eğitim Yolculuğum, Aile Okulu kursları, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, düzenli yayımlanan aile eğitim bültenleri, Güçlü Aile Güçlü Gelecek Kongresi ve farklı temalarda yürüttüğümüz aile buluşmalarıyla anne-baba ile çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren daha güçlü bir zemin kurduk. Biz biliyoruz ki çocuğun iç dünyası ailede şekillenir. Okul-aile iş birliğini ısrarla tahkim etmemizin sebebi budur.

KÜLTÜREL VE AHLAKİ ZEMİN: ORTAK HAFIZA ÇALIŞMALARI

Çocuklarımızın millî ve manevî değerlerle, güçlü bir aidiyet duygusuyla ve ortak hafızayla büyümesine özel önem verdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin erdem-değer-eylem yaklaşımını okul hayatının iklimine taşımaya çalıştık. "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla başlayan çalışmalarımızı yıl içine yayılan etkinliklerle derinleştirdik. Öğrencilerimizin millî bilincini ve vatanseverlik duygusunu geliştirmek için ikinci döneme "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladık. Çocuklarımızın milli ve manevi dünyamızı ve kültürel zenginliğimizi hissetmeleri ve yaşamaları için Ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" ve "İftarda Konuşalım" etkinliklerini gerçekleştirdik. Demokrasi kültürünü yerleştirmek, bağımsızlık bilincini güçlendirmek, milli birlik ve beraberliğimizi toplumsal dayanışmamızı tahkim etmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan aldığımız ilhamla "Maarifin Kalbinde Çocuk" yaklaşımıyla Nisan ayını çocuklarımıza hasrettik. İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir zulmün yaşandığı Filistin ve Gazze'deki drama dikkat çekmek için "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" farkındalık çalışmalarından, EBA ve TRT EBA'da tarih bilincini diri tutan içeriklere kadar uzanan güçlü bir kültürel ve ahlaki zemin oluşturarak çocuklarımızın vicdanla, sorumlulukla, aidiyet şuuruyla ve millî hafızayla büyümesini önceledik.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ VE RİSK İZLEME

Güvenli okul ikliminin inşası için süreci veri temelli ve kurumsal bir yönetim anlayışıyla takip edecek yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'ni kurduk. Bu sistemle Bakanlığımıza ait bütün veriler tek bir merkezde toplanıp işlenerek yapay zeka destekli güçlü bir karar destek mekanizması oluşturduk. Örneğin okul güvenlik endeksi, devamsızlık raporları, RAM başvuru durumu, RAM ile okul arasındaki ilişkiyi izleyen raporlar, disiplin verileri, disiplin ile demografik yapı arasındaki ilişkiyi gösteren analizler, rehber öğretmen norm simülasyonu ve RAM'a sevk edildiği hâlde kaydı görünmeyen öğrencilere ilişkin izleme başlıklarını devreye soktuk. Böylece sahada oluşan riskleri; ortaya çıkmadan önce öngörebilen, belirtileri erkenden fark eden, okulu sistematik bir şekilde izleyen, rehberlik ihtiyacını tanımlayan ve müdahale kapasitesini veriye dayalı biçimde yöneten daha güçlü bir çerçeve kurduk.

Rehberlik, risk izleme ve erken müdahale kapasitemizi büyüttük. Ortaöğretim kurumlarımızda öğrencilerin devamsızlık, akademik başarı, disiplin kayıtları ve sosyal uyum göstergelerini birlikte değerlendiren yapay zeka destekli bir izleme yapısı kurduk. Okul terki ve devamsızlık takibi projelerini devreye aldık. Disiplin cezaları analiz modeliyle risk alanlarını veriye dayalı biçimde takip etmeye başladık. Önleme, müdahale ve yönlendirme mekanizmalarını güçlendirdik. MEBİ rehberlik modülleriyle öğrencilerimizin empati, öfke kontrolü, çatışma çözme, akran baskısıyla baş etme ve dijital güvenlik alanlarında desteklenmesini sağladık. Akran zorbalığıyla mücadele ve öğretmenlerimizin esenliklerini güçlendirmeye dönük projeler kapsamında rehberlik çalışmalarını ve öğretmen eğitimlerini Milli Eğitim Akademisini de devreye alarak yaygınlaştırdık. Bu alandaki kurumsal kapasitemizi sahaya daha güçlü biçimde taşıdık.

GÜVENLİ OKUL YAKLAŞIMI VE KOLLUK GÖREVLENDİRMELERİ

Güvenli Okul yaklaşımıyla okul iklimini sahada somut ve kurumsal tedbirlerle güçlendirdik. İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içinde geliştirilen Okul Durum Değerlendirme Ölçeği ile risk alanlarını daha sağlıklı tespit ettik. Bu ölçek sayesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1.136 okul kolluk görevlisi ve 24.214 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirdik. 21.103 okulumuzun giriş-çıkış saatlerinde 6.105 ekiple sahayı destekledik. Öğrenci servisi planlama ve takip sistemlerinden dijital tabanlı izleme çalışmalarına, okul güvenliğine dönük stratejik eylem hazırlıklarından kurumlar arası koordinasyona kadar uzanan geniş bir hatta çalıştık.

Öğrenci servislerini takip sistemleriyle öğrencilerin okullara güvenli ulaşım sağlamaları için bir model geliştirdik ve uygulamaya koyduk.

Bütün bu adımları, ihtiyaca göre çeşitlendirerek ve güçlendirerek çocuklarımız için güvenli okul iklimini her yönden daha da geliştirmek elbette ki sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Yaşanan hadiselerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adlî ve idarî süreçler titizlikle yürütülürken, diğer taraftan son Kabine Toplantısında, ilgili tüm Bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık. Bir kısmı mevcut uygulamalarımızı güçlendiren, bir kısmı da sahada ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap veren bu çalışmaların ilk etabını şimdi kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.

KARARA BAĞLANAN 7 YENİ ÖNLEM VE UYGULAMA

İlk olarak, okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zekâ destekli takip ve analiz imkânlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz. İkinci olarak, Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini Bakanlık Yönetim Sistemimizle bütünleştirerek, yapay zekâ destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde, tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz. Üçüncü olarak, aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız "Veli Randevu Sistemi"ni daha etkin hâle getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin edeceğiz. Dördüncü olarak, dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz. Anne-babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkânı oluşturacağız. Beşinci olarak, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz. Altıncı olarak, öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; hâlihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alacağımızı biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz. Yedinci olarak, riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hâle getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz.

TOPYEKUN MÜCADELE ANLAYIŞI VE GELECEK VİZYONU

Bunlarla birlikte, çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden risk alanlarının bir kısmı okul dışındaki faktörler olarak; medya içeriklerinden dijital platformlara, hukuki caydırıcılıktan kurumlar arası denetim ve koordinasyona kadar uzanan daha geniş bir bakış açısı gerektiriyor. Bu nedenle ilgili bütün bakanlıklarımız, kurullarımız ve kurumlarımızla birlikte topyekûn mücadele anlayışıyla şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim çerçevesi oluşturuyoruz. Bu doğrultuda risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralarda çocuklarımızı koruyacak teknik ve hukuki tedbirleri almak, yaş doğrulama ve içerik güvenliği başlıklarında yeni uygulamaları devreye almak, childların erişimine açık risk alanlarına karşı caydırıcılığı artırmak ve bütün bu süreçleri müşterek bir eylem planı içinde yürütmek üzere kapsamlı bir hazırlık içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla şekillenen bu çerçeveyi, okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine, medya takibinden hukuki koruma mekanizmalarına kadar bütün boyutları kapsayan güçlü bir politika setiyle tahkim edeceğiz. Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüde, hiçbir boşluğa izin vermeyeceğiz.

Bu vesileyle tekrar, kaybettiğimiz Ayla öğretmenimize ve evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yavrularımıza şifa, ailelerimize, milletimize sabır ve metanet diliyorum.

Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin huzurunu, okullarımızın güvenliğini en güçlü şekilde sağlamak için gereken her tedviri alıyor, her adımı vakit kaybetmeden atıyoruz. Biz bu ağır imtihanın karşısında geri durmayacağız. Bu ülkenin çiçeklerini soldurmayacağız. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimizin istikbaline sahip çıkacağız.

Bu zor görevimizde sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor; okullarımızda güvenli ve sağlıklı bir iklimin sürdürülmesi için tüm toplumu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve süreci desteklemeye davet ediyoruz.

Bu vesileyle bugün burada bizleri dinleyen, süreci dikkatle takip eden ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan siz kıymetli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.