CHP’li eski ilçe başkanı Uğur Dümen’den Özgür Özel’e tepki: Tacize "özel hayat" kalkanı
Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen, Uşak Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalı ve Uşakspor üzerinden yürütülen akçeli işlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dümen, akçeli işlerle ilgili duyumlar aldıklarını ve bunu da genel merkeze ilettiklerini kaydetti. Dümen, “Uşak’ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözün, yoksa sonu çok kötü olacak dedik ama genel merkez, Özkan Bey’in yanında durmayı tercih etti” dedi.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.
GENEL MERKEZ ÖZKAN YALIM'IN REZALETİNE GÖZ YUMDU!
Eski CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen çok özel açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'ın haberine göre Uşak Belediyesi ile ilgili kendilerine sürekli şikâyetlerin geldiğini ve bundan dolayı da genel merkeze gidip durumu anlattıklarını söyleyen Dümen, "Sosyal tesisler müdürü Cemal Ak, yanında çalışan bir kadına çıplak fotoğraflarını göndermiş, taciz etmiş, fotoğrafları da gösterdik. Bunun yanı sıra Uşak Spor için istenilen paralara yönelik de şikâyetler geliyordu. Bunları da örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza ilettik ama bir çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa etmek zorunda kaldık" dedi.