CHP’li eski ilçe başkanı Uğur Dümen’den Özgür Özel’e tepki: Tacize "özel hayat" kalkanı

CHP lideri Özgür Özel - Özkan Yalım

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili şikâyetlerinizi belgeleriyle birlikte geçen sene genel merkeze sunduğunuz iddiaları var. Bu iddialar doğru mu?

Evet. Geçen sene Uşak il yönetimiyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le görüştük. Uşak Belediyesi'nin sosyal tesisler müdürü Cemal Ak, yanında çalışan bir kadına çıplak fotoğraflarını göndermiş, taciz etmiş. Biz de bu konuyla ilgili şikâyet ettik. Fotoğrafları da gösterdik. Bunun yanı sıra Uşak Spor için istenilen paralara yönelik de şikâyetler geliyordu.

Bunları da örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza ilettik. Ama bir çözüm bulamayınca il yönetimi olarak istifa etmek zorunda kaldık. Partimiz zarar görmesin diye de bunu sağda solda dillendirmedik. Akçeli işlerle ilgili de duyumlar geliyordu. Bunları da söyledik. Uşak'ta çare bulamadığımız için genel merkeze gittik. 'Uşak'ta kanayan bir yara var. Gelin bunu çözüm, yoksa sonu çok kötü olacak' dedik. Ama nedense genel merkez Özkan Bey'in yanında durmayı tercih etti.